Concierto Dos Corazones y un Bolero celebra 60 años del Mural de la Casa del Arte penquista

En el marco de los 60 años del Mural de la Integración Latinoamericana, la Universidad de Concepción invita al concierto Dos Corazones y un Bolero. El recital tendrá lugar el miércoles 27 de agosto en el Teatro Universidad de Concepción, y celebra la icónica obra de la Casa del Arte y la profunda conexión cultural entre Chile y México.



El espectáculo invita al público a un viaje sonoro por las emociones del bolero y la canción latinoamericana. Contará con la participación del Ensamble de Cuerdas y Percusión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, bajo la dirección del maestro Carlos Román.

La velada será protagonizada por la destacada cantante penquista Carmen Prieto, quien celebra sus 35 años de trayectoria artística. Conocida como una de las voces más importantes del género en Chile, Prieto interpretará clásicos como «Bésame mucho», «Contigo aprendí», «Vereda tropical» y «Dos gardenias», además de piezas chilenas como «Voy» y «Cuando tú me quieras».



El Mural de la Casa del Arte: símbolo de hermandad

Este evento se enmarca en la conmemoración de la emblemática obra Presencia de América Latina, conocida como el Mural de la Universidad de Concepción. Creado por el artista mexicano Jorge González Camarena en colaboración con los chilenos Albino Echeverría y Eugenio Brito, este mural de 250 m² fue pintado entre 1964 y 1965.

El relato plasmado es una invitación a reconstruir nuestra historia común pero no desde la historia pasada, concluida y cada cierto tiempo revisitada desde la lógica ortodoxa. Presencia de América Latina es una obra que reivindica la vida, lo continuo y lo abierto, en que sus espectadores pueden ejercitar una lectura cómplice, original y libre.



Coordenadas

Dos Corazones y un Bolero

Miércoles 27 de agosto, 19:00 horas.

Teatro Universidad de Concepción, Libertador General Bernardo O’Higgins 650, Concepción.

Entradas aquí



Imágenes de Pinacoteca.udec.cl y Facebook Carmen Prieto.