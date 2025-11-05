Concierto performático: Con música, DJ y bailarines GAM interviene sus estacionamientos

Un lugar nunca antes usado para un concierto será intervenido por el compositor e intérprete Matías Aguayo para cerrar el ciclo 2025 de Interferencias, instancia donde GAM abre espacios para la creación e intervención creativa de artistas chilenos en lugares no convencionales del edificio.

En esta tercera y última fecha, presentada por Seguros SURA, el músico chileno exhibirá su performance «Navegando las ondas ultracortas». Y por primera vez en la historia, GAM entregará uno de sus estacionamientos subterráneos para presentar este espectáculo que contará con la presencia de Dj Maxi Cat, Iarahei, Sara Lecaros (corista), Sebastián Arce (baterista de Paniko), José Vidal y sus bailarines, además de visuales y otras sorpresas.

Matías Aguayo, criado en Alemania y hoy radicado en México, vuelve a Chile con este viaje conspirativo para revelar secretos sobre su actual etapa creativa, y presentar un adelanto de su nuevo álbum en preparación, programado para 2026.

En palabras del músico, «Navegando las ondas ultracortas» es un espectáculo «que combina elementos de comedia musical, misa gospeliana agnóstica, charla académica y fiesta».

En su single «El internet» (2025), invita al baile desde la nueva realidad urbana: la de pantallas omnipresentes e interconectadas, que a veces nos dejan frente a la música en lugares inesperados, expuestos a mensajes transfronterizos.

«Lo que estoy haciendo para esta performance es presentar música en partes nunca antes escuchada, y hacer un paseo por las referencias de mi canción y de mi relato de ‘El internet’, en el cual voy contando sobre distintos aspectos de la escucha internacional sobre el planeta, empezando con la radio y siguiendo por el internet, y la idea del espacio con público o la ciudad como una pista de baile», explica el músico.

Además de compositor e intérprete, Matías Aguayo también es productor, performer, gestor discográfico y DJ. Sus períodos de vida y de trabajo en Berlín, París, Buenos Aires y Ciudad de México han contribuido a perfilar una personalidad artística dinámica y siempre propositiva, de cruce entre la música electrónica y otras disciplinas.

Alrededor del año 2000, con el alemán Dirk Leyers formó el dúo Closer Musik, que desarrolló un trabajo electrónico asociable al house y el soul, sintetizado en el álbum After love (2002). En Buenos Aires fue dándole forma a lo que constituiría su primer álbum solista Are you really lost (2005).

Luego sorprendió al mundo electrónico con Ay ay ay (2009), un disco que no dejó de estar en los recuentos de lo mejor del año de las más prestigiosas publicaciones internacionales. El 2013 lanzó The visitor, álbum descrito como «exuberante en todo sentido, en voces, acentos, ritmos y colores».

«Trato de poner toda mi personalidad y todas mis experiencias en procesos abiertos de creación musical, que están muy relacionadas al baile y al trabajo con la voz. Siempre estoy tratando de promover la libertad musical, en el sentido de que no tomo mis decisiones desde la expectativa que alguien pueda tener, sino más bien desde mi relación con la música, sobre todo en interacción directa con el público, me gusta armar una especie de diálogo ahí», agrega el artista.

Y eso es precisamente a lo que apunta con esta performance, una interacción directa e inédita con los asistentes, además de la oportunidad de poder generar comunidad con músicos locales, en esta especie de garaje que simula una discoteca subterránea.

Coordenadas

Jueves 6 de Noviembre

20 horas

Entradas disponibles en gam.cl

