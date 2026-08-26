Conversatorios, memorabilia y selección de DJ set en vinilo: Disquería Clubdefans celebra los 40 años de «Pateando Piedras» de Los Prisioneros

Un disco angular en la música chilena está cumpliendo por estos días nada menos que 4 décadas. «Pateando Piedras», el segundo trabajo en estudio de Los Prisioneros marcó la segunda mitad de la década de los 80 y dio a la banda un reconocimiento nacional, justo en momentos en que las protestas populares contra la dictadura se hacían más frecuentes e intensas.

Para celebrar este magno acontecimiento, la disquería y editorial Clubdefans ha preparado una extensa jornada gratuita que combina conversatorios, exhibición estilo memorabilia, y música. Todo, alrededor de esta obra que parece atemporal.

La cita es el sábado 29 de agosto, desde las 17:00 horas, en Av. Providencia 1100, Local 21, Torres de Tajamar.

Desde Clubdefans anunciaron la presencia del baterista de Los Prisioneros, Miguel Tapia, quien estará junto a Caco Lyon, Jaqueline Fresard , Nicolás Alonso, Claudio Vergara y Alejandro Tapia, autor del libro «Ya viene la fuerza: Los Prisioneros 1980-1986, repaso de los años previos al lanzamiento de Pateando Piedras».

«Este sábado, la disquería abre sus puertas para tres conversatorios: una entrevista con el baterista de la banda a cargo del periodista e investigador Alejandro Tapia. Una conversación sobre el sonido y la estética de la agrupación con el ingeniero del álbum y la integrante de Cleopatras, además de un desglose de Pateando Piedras, canción por canción, con el integrante del podcast Necesito poder respirar, estos últimos dos bajo la moderación del periodista Claudio Vergara», señalaron desde la disquería.

«No podíamos dejar de celebrar los cuarenta años de este hito cultural de los años ochenta. Pateando Piedras marcó su época y lo que ha venido después. Esta será una oportunidad muy especial para fanáticos de Los Prisioneros y seguidores de la música en general, donde podremos encontrarnos y conversar con personas que fueron parte de esta historia, como también con quienes han investigado en torno a ella y con su trabajo han contribuido en acercarla y comprenderla mejor. Imperdible», agregaron desde Clubdefans.

Además de las conversaciones, Clubdefans ofrecerá una exhibición de memorabilia y una curada selección de DJ set en vinilo a cargo de La Rocola Anticolonial, en un día pensado para recorrer la historia y legado de uno de los discos más importantes de la música en español.

La programación en detalle

«Miguel Tapia y los 40 años de un disco clave» — Alejandro Tapia entrevista al Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros.

«El sonido y la estética de Los Prisioneros» — con Caco Lyon (ingeniero de Pateando piedras) y Jacqueline Fresard (artista visual / Cleopatras). Modera Claudio Vergara.

«Pateando piedras: la historia canción por canción» — con Nicolás Alonso (podcast Necesito poder respirar) y Alejandro Tapia (autor de Ya viene la fuerza). Modera Claudio Vergara.