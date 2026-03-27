Coquimbo lanza el Festival Mistraliano 2026 con foco en la educación rural

Con una fuerte apuesta por el arte y la formación, la organización La Gran Lucila, junto a la Casa de las Artes Rural Lucila Godoy Alcayaga y la Municipalidad de Coquimbo, dieron inicio a la quinta versión del Festival Mistraliano «Dame la Mano 2026», iniciativa que busca rescatar el legado educativo y social de Gabriela Mistral.

El evento se desarrollará hasta el 24 de abril en la Casa de las Artes Rural (en La Cantera), y en esta edición se pondrá especial énfasis en el trabajo con estudiantes de sectores rurales, en línea con los inicios de Mistral como maestra.

Las actividades contemplan talleres de pintura, música y expresión corporal, instancias de mediación artística y la participación directa de las comunidades educativas, siempre con el objetivo de vincular el arte con procesos formativos reales.

Pero el festival no solo está dirigido a estudiantes. También considera presentaciones de música en vivo, teatro de marionetas, concursos de creación literaria y musicalización de poemas mistralianos, actividades que buscan acercarse a la obra de la Premio Nobel desde distintas expresiones artísticas.

Desde la organización, Mariana Palma, encargada de la Casa de las Artes Rural Lucila Godoy Alcayaga, destacó el enfoque del festival: «Poner en valor el vínculo de Mistral con el mundo rural, no solo desde la literatura, sino también desde la educación y los derechos humanos. Se trata de una mirada integral de su legado».

Cierre con arte local

El festival culminará el 24 de abril con las premiaciones a las y los participantes, muestras artísticas y la presentación de la banda regional Sexto Sol.

«Este tipo de iniciativas aborda una brecha histórica, como son el acceso limitado a actividades culturales en zonas rurales, y la menor oferta artística fuera de centros urbanos», agregaron desde la organización del evento.

El Ciudadano