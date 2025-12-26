Cuando la pared se vuelve parte del paisaje: Nuevo mural en mosaico a orillas del Mallolafken (Lago Villarrica)

Texto: Crónicas Vamos en Camino / Fotografías: Folil Estudio

Con la llegada del verano son más comunes las caminatas por la costanera de Villarrica y el disfrutar al aire libre.

Este nuevo mural hace la invitación de pasar a ver y aprender más sobre las especies presentes en el humedal urbano, así como sensibilizar a los habitantes y turistas que nos visitan en esta temporada.

En la cercanía de donde están ubicadas las letras del nombre de la ciudad se encuentra instalada una obra de arte en el espacio público desarrollada de manera participativa y con materialidades que resisten la lluvia y el viento propio del clima del resto del año.

Con una profunda valoración del territorio y de los vínculos entre comunidad, paisaje y memoria, la Colectiva Tierra Húmeda, Aner Urra y Paula Tikay, inauguraron el viernes 28 de noviembre el “Mural mosaico y cerámica ilustrada, flora y fauna del Mallolafquen”, iniciativa financiada por el FONDART Regional de La Araucanía, convocatoria 2025.

La obra retrata las especies y relatos que conviven en el borde del Lago Villarrica (Mallolafquen). La temática del mural fue construida a partir de un proceso participativo junto a estudiantes del territorio.

Este trabajo —que combina mosaico en vidrio y cerámica ilustrada— tomó forma en varias etapas, varias de las cuales integraron a 20 estudiantes de 7° básico a 4° medio del Colegio Altas Cumbres, todos integrantes del grupo de forjadores ambientales de dicho espacio educativo.

Durante el año se realizaron con ellos tres talleres para abordar distintos aspectos especialmente diseñados para que niñas, niños y jóvenes aprendieran desde el propio lago, sus humedales y su memoria viva, aportando observaciones, dibujos y notas que luego se integraron al diseño final.

Cada cosa tiene su tiempo

Para crear colectivamente el imaginario del mural fueron necesarias varias instancias. El ciclo comenzó con un taller de observación en terreno impartido por la Colectiva Ko Habitantesen mayo. Allí, los estudiantes recibieron herramientas para realizar un monitoreo comunitario del humedal urbano.

Primero tuvieron una sesión en sala y luego, con sus libretas en mano, registraron especies y comportamientos en un recorrido por la costanera, desde las letras Villarrica hasta el embarcadero. Los estudiantes fueron acompañados por Daniel Salvo, profesor de Ciencias del Colegio Altas Cumbres.

Así, llegaron a las siguientes cifras y reconocimientos. En una hora de caminata identificaron 15 especies distintas y 75 aves, aprendiendo técnicas de observación, toma de notas y sistematización ecológica. Esta experiencia sirvió como base para los dibujos posteriores.

La Colectiva Ko Habitantes originaria de la Laguna Pullinque, aledaña al Lago Kalafken, ha realizado distintas capacitaciones sobre la observación, monitoreo y áreas protegidas dentro del territorio, comprendiendo así los lagos que caracterizan toda la zona lacustre como un ecosistema que se relaciona entre sí.

Entre sus características se destaca como un ecosistema con una gran área de nidificación para numerosas especies de aves endémicas y migratorias. Cabe tener presente que la expansión urbana muchas veces hace que la biodiversidad sea tapada o esté más oculta, pero con un poco de atención es posible notar su presencia y este mural justamente busca acompañar esa contemplación.

Herencia colectiva

Lo biocultural se refiere a la relación profunda entre la naturaleza y la cultura. Esta nueva noción que se está empleando dentro de la conservación y la educación ambiental, reconoce que las personas y los pueblos no están separados de su entorno natural, sino que lo cuidan, lo nombran, lo usan y lo transmiten a través de sus saberes, prácticas y formas de vida propias.

En este territorio el pueblo mapuche ha sido el principal custodio del equilibrio de la naturaleza, por esa razón, el segundo encuentro con los estudiantes estuvo dirigido por Juan Paillamilla, habitante del territorio quien conversó con los jóvenes sobre la relación entre las personas, el lago y los seres que habitan el Mallolafquen (Lago Villarrica).

De este modo, los jóvenes conocieron el significado del nombre Mallolafquen y trabajaron con greda del lago (mallo) mezclada con aceite esencial de poleo. Paillamilla compartió un metawe hecho con esta arcilla y reflexionó sobre cómo los olores y las manos guardan memorias del territorio.

Esta experiencia quedó representada en la infografía final del mural con la imagen de un jarrón mapuche. El taller del lamngen Juan Paillamilla fue realizado en la costanera y en el humedal y contó con la participación de Gisela Vásquez, la profesora de Historia del mismo establecimiento educativo.

Introducción al mosaico

En el cierre del proceso formativo con los estudiantes, la Colectiva Tierra Húmeda desarrolló un taller de mosaico experimental, donde los jóvenes transformaron sus apuntes y dibujos en piezas elaboradas con la técnica de mosaico indirecto. Esta es una técnica artística en la que las piezas del mosaico no se pegan directamente en el lugar final, sino que se arman primero en otro soporte y luego se trasladan completas a su ubicación definitiva.

Este taller de introducción al mosaico fue realizado en tres clases, junto a Jessica Delgado, la profesora de Artes del Colegio Altas Cumbres. Las dos primeras sesiones se realizaron en el Centro Cultural Liquen de Villarrica y la última en el mismo establecimiento educativo. En el proceso aprendieron sobre materiales, fragüe e instalación. De hecho, ellos y ellas montaron sus mosaicos en una de las paredes del recinto educativo.

El mural que nació poco a poco desde el lago

Con todos los materiales producidos en los talleres —dibujos, notas, fotografías y registros de especies— la Colectiva elaboró dos bosquejos que guiaron la creación final: un mural de mosaicoen vidrio de 20 m² armado en el taller de los muralistas y luego instalado por partes en la pared de una escalera de la costanera.

Durante mayo comenzaron los primeros bosquejos, y en junio se inició el pegado de piezas, trabajo que se extendió por 5 meses. La técnica utilizada fue mosaico indirecto sobre malla de fibra de vidrio, con fragmentos de vidrio de colores (teselas) que se ensamblaron como un rompecabezas para conformar la escena de flora y fauna del Mallolafquen.

La Colectiva de artistas, Aner y Tikay, también participó del monitoreo de otoño con los estudiantes, sumando a la ilustración más especies presentes en la costanera, como boldo, pilo pilo y coipo. Este último se incluyó como gesto de memoria, luego de que hace unos años una cría fuera atacada bajo la escalera donde hoy se observa parte del mural.

El mural atrae por lo visual; pero fue necesario incorporar además una infografía para complementar con información clara y sencilla. Así, personas de distintas edades, niveles educativos o procedencias pueden entender y apropiarse del contenido. Por esta razón se incluyó una infografía que se diseñó en octubre y fue elaborada en cerámica con una dimensión de 60 x 130 cm ilustrada con pigmentos y engobes especialmente preparados.

Cabe señalar que el engobe se usa en cerámica para cubrir, decorar o dar color a una pieza antes de la quema. Las piezas fueron pintadas sobre palmetas de bizcocho y luego quemadas a 1060°C en el taller Rag Mapu en Pucura y Triple Lama Taller en Chesque Alto.

De este modo, el mural está acompañado por una infografía que tiene números para identificar las especies presentes en el mural. Del mismo modo existe un código QR para acceder al video, realizado por Folil Estudio, que hace un recuento del proceso de elaboración de este mural. El soundtrack fue realizado por Looprana, Ivan Gonzalez.

Un trabajo colectivo en el territorio

La inauguración de fines de noviembre reunió a estudiantes, profesoras y familias, quienes pudieron reconocer en el mural las especies y relatos construidos durante meses de trabajo conjunto.

Paula Tikay y Aner Urra, integrantes de la Colectiva Tierra Húmeda destacaron el compromiso de los jóvenes y la importancia de crear arte desde la observación y el cariño por el Lago.

Jorge Olivares, el director del Colegio Altas Cumbres presente en la inauguración valoró el trabajo conjunto por el aporte formativo y enriquecedor de los estudiantes, pues vivieron distintas experiencias como: visualizar las aves que hay en el humedal, la cosmovisión del pueblo mapuche sobre estos espacios, así como hacer con sus propias manos mosaicos. “Esperar que esto siga creciendo y se pueda ojalá el próximo año seguir inaugurando nuevos mosaicos en esta comunidad”.

Esta obra busca fortalecer la relación afectiva y educativa entre la comunidad y su humedal, reconociendo al Mallolafquen como un espacio vivo que resguarda historias, memorias y especies que merecen ser cuidadas.

En la inauguración Paula Beltran del la ONG RETXIKURA DEL MALLOLAFKEN planteó la necesidad que la población adulta también se involucre con el cuidado del territorio “vivimos en lo llaman paraíso lacustre, pero ¿qué estamos haciendo por cuidarlo?”

Paula ve con esperanza cómo el arte y la cultura sirven “como una herramienta para valorar, preservar y conocer lo que tenemos en nuestra ciudad, comuna o territorio”. Planteó además que dado que Villarrica está creciendo, es necesario orientar esa expansión con la participación de las distintas voces para no transgredir lugares que son pulmones verdes.

Ella participa de una organización de base que resguarda el bosque que está en las cercanías del nuevo hospital que además es un humedal rico en biodiversidad, es un espacio sensible según reconoce el pueblo mapuche. Cabe destacar que en ese espacio pasa el Estero Limahue, fuente hídrica del Lago Villarrica.

Alejandra Íbañez, en la ceremonia de entrega del mural a la comunidad, leyó una poesía reflexiva que había preparado para la ocasión planteando la necesidad de hacerse presente de reconstruir el tejido de la vida del que los seres humanos somos parte.

“Cada una, cada uno es un trocito de este vivir, somos partes de este mundo biodiverso Hualas, pilo pilo, juncos, rayaditos y caiquen. humanos, coipos y peces.. el Mallolafken, esa isla y este gran volcán..juntos somos un gran mural viviente que une humedales, que reúne saberes, que vitaliza el cemento cansado y cansador. El pulso creativo nos invita a querer que ese cemento se vuelva aves, qué retome su lugar, ser planetas de greda y poleo”.

El Ciudadano