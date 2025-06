“Cuerpo de Lewy”: una hija reconstruye en escena a su padre con demencia

Emilio Agüero cae de su cama en 2021 mientras dormía. Desde este momento se le diagnostica una demencia por Cuerpos de Lewy que lo deja dependiente. ¿Cómo vuelve a interactuar una hija y una familia con una mente ingobernable? ¿Cómo se vuelven a reconstruir las heridas que deja una demencia?



Este es el origen de la investigación escénica que la directora y protagonista, Ignacia Agüero, realiza a partir de un episodio personal y que se materializa en “Cuerpo de Lewy”.

En la obra, Agüero cuenta con la colaboración dramatúrgica e interpretativa de Carlos Briones, Melchor Pino, Juan Diego Bonilla y Martín Acuña.

El montaje

Cruzando teatro, movimiento, proyecciones y performance, el montaje expone un momento único y revelador: el almuerzo que la hija no alcanzó a tener con su padre. En esta comida familiar fabricada artificialmente, él sólo podrá estar presente a través de réplicas y fragmentos, representado por una marioneta, resultando en un encuentro con un padre constantemente versionado.



“Quise hacer una obra sobre cómo la demencia que le fue diagnosticada a mi papá, no solo lo ha transformado a él, sino que a mí, a mi mamá, a nuestra dinámica familiar también. La cantidad de huellas que ha ido dejando ha sido enorme. El horror es íntimo porque nadie quiere hacerse cargo, ni verlo. Y por eso quiero mostrarlo. Que se hable, que se sepa, que se piense, que se considere, para que pueda ser sostenido en comunidad”, cuenta su creadora.

Un acto performativo

Tras el diagnóstico de su padre, la directora empezó a estudiar sobre el envejecimiento. Creó ejercicios corporales para incentivar la movilidad en su padre, transcribió sus consultas médicas, escribió material dramatúrgico, moldeó una réplica del padre en arcilla y termoplástico, y visitó constantemente el restaurant en el que habían acordado almorzar días previos a su deterioro fulminante.



Entonces, como acto performativo, decidió recrear este almuerzo con los fragmentos de un padre que no pudo estar, buscando conectar con él.



En escena, los cocineros y garzones del restaurante interpretan también a cirujanos extractores de “piedras de la demencia», ingrediente esencial para crear los platos. Desde el aperitivo al postre, cada bocadillo servido es un intento de la hija por encontrarse con su padre y volverse a conocer.

A través de diferentes estrategias sonoras, visuales y escénicas, se intenta dar forma a esta demencia y dialogar con ella desde lo humano. ¿Cómo es reunirse con las alucinaciones del padre? ¿Con su inestabilidad emocional? “El público se encontrará con una obra aguda, honesta, sensible y refrescante, donde comparto lo vivido tras el diagnóstico de mi papá: el cariño, pero también el caos, las contradicciones, el cansancio y el humor”, comenta la directora.



“Cuerpo de Lewy” se pregunta cómo dialogar con quien no está, o no está como quisiéramos que esté. Es una oportunidad para abordar las contradicciones que genera el trauma y desenredar la maraña que deja.

Para hablar sobre la vejez y la demencia, y el estigma que existe en torno a ella. Y es, finalmente, la forma que encontró una hija para conversar con su padre extraviado.

Coordenadas

20 de junio al 6 de julio, 2025.

Viernes y Sábado – 19 horas.

Domingo – 18 horas.

GAM

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago Centro.



Fotos por Elio Frugone y Daniel Corvillón.