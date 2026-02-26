Cultura impulsa la recuperación emocional infantil en zonas afectadas por incendios

El Ministerio de las Culturas distribuye kits didácticos en Penco y Concepción para fortalecer la resiliencia de niños y niñas mediante el arte

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Equipos de la Seremi de las Culturas del Biobío recorrieron diversos sectores afectados por las emergencias forestales para entregar el Botiquín Cultural. Esta iniciativa busca acompañar a menores de entre 7 y 13 años en el proceso de contención emocional tras las catástrofes. El despliegue se concentró en las localidades de Penco, Punta de Parra y el sector de Agua de la Gloria, donde se facilitaron herramientas para procesar las vivencias a través del juego y la creatividad.

La autoridad regional de Cultura, Paloma Zúñiga Cerda, destacó que la atención de las necesidades materiales debe ir acompañada de un cuidado del bienestar emocional. El dispositivo consiste en una mochila equipada con una bitácora de experiencias, útiles escolares, semillas, linternas y muñecos simbólicos diseñados para canalizar emociones. Estos elementos permiten que niños y niñas encuentren un espacio seguro para expresar sus sentimientos y recuperar la sensación de normalidad en entornos de crisis.

Acción comunitaria y resiliencia en terreno

Junto a la entrega física de los materiales, la intervención incluye talleres guiados por funcionarios para activar los contenidos del kit. Estas actividades fomentan la solidaridad y la reconstrucción simbólica del entorno mediante dinámicas colectivas como la plantación de semillas. La distribución de estos recursos continúa coordinándose a través de escuelas y albergues para asegurar una respuesta oportuna en las zonas con mayor afectación de la región.

Fuente: Cultura.gob.cl.
