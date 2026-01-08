De Asia y Europa a Wallmapu y Santiago OFF: Colectivo Epew cierra exitosa gira internacional

Mientras prepara su regreso con Fillke Pewma en la edición 2026 del Festival Santiago OFF, el Colectivo Epew regresó al Wallmapu para cerrar su proyecto de creación artística y educación intercultural, «Pensar con otros».

Impulsado por Fundación SURA y Fundación Bolívar Davivienda, el programa compuesto por la Escuela de Tayül –realizada en conjunto con la Fundación Elisa Avendaño Curaqueo– y la gira de la obra «Epew: El Zorro junto al Cóndor / Ngürü engu Mañke» por 5 escuelas rurales de La Araucanía, ratifica su compromiso con la preservación de los saberes mapuche. «Volvemos a la tierra que nos dio el epew», dicen.

En el marco de la conmemoración de sus 10 años de trayectoria y de su representación en el Instituto Internacional de Teatro (International Theatre Institute, ITI), la agrupación desarrolló durante 2025 una serie de acciones artísticas, educativas y de circulación internacional que consolidan su trabajo territorial en Chile y su proyección en escenarios académicos, museales y escénicos del extranjero.

«Hemos conocido teatristas de diferentes partes del mundo y eso ha sido muy interesante desde el punto de vista escénico, pero también desde lo social porque demuestra la importancia mundial de la cultura y el teatro mapuche como instrumento de paz y entendimiento», comentó Roberto Cayuqueo, director de Fundación Colectivo Epew, presidente de ITI Chile y parte de su consejo ejecutivo internacional.

«Hemos estado en Icalma con los relatos orales que antes presentamos a la comunidad afro indígena de Brasil, por ejemplo. Lo más hermoso es ver cómo la cultura mapuche permanece viva dialogando con el mundo y que nuestros antiguos epew siguen teniendo eco en otras partes y también en nuestros territorios», agregó Cayuqueo.

Concebida como un lugar de encuentro entre arte, oralidad, pedagogía y saberes mapuche, durante el primer semestre, Colectivo EPEW profundizó su labor en Wallmapu a través de la Escuela de Tayül, un espacio de formación, creación y pensamiento intercultural orientado a fortalecer procesos educativos situados y colectivos.

Desarrollada en el marco del proyecto «Pensar con Otros», la escuela se realizó en conjunto con la Fundación Elisa Avendaño Curaqueo. La presencia de la primera Premio Nacional de Música perteneciente a pueblos originarios, relevó el vínculo entre creación sonora, memoria, lengua y transmisión intergeneracional, aportando una dimensión fundamental al proceso formativo.

Tras su cierre oficial, efectuado en noviembre de 2025, se llevó a cabo la gira de la obra «Epew: El Zorro junto al Cóndor / Ngürü engu Mañke» por 5 establecimientos educacionales rurales de la Región de La Araucanía, acercando así las artes escénicas a comunidades con acceso limitado a programación cultural.

Inspirada en el formato tradicional del epew, la obra propone una experiencia escénica cercana y participativa, acompañada de instancias de mediación artística y diálogo con estudiantes y docentes.

Proyección internacional

A fines de octubre, Roberto Cayuqueo Martínez, realizó una gira académica y artística en China. Durante su estadía, dictó clases magistrales sobre teatro site specific, la cartografía como guion escénico y el Teatro Mapuche en la Academia de Teatro de Shanghái, el principal centro de formación en artes escénicas del país asiático, fortaleciendo el intercambio cultural y el diálogo entre prácticas teatrales contemporáneas y saberes originarios.

En esta gira también participó la lingüista y académica Elisa Loncón Antileo, miembro honorífico de ITI Chile, cuya presencia relevó el cruce entre lengua, cultura, artes escénicas y pensamiento político-cultural en espacios académicos internacionales, consolidando una representación plural y situada del quehacer artístico chileno en Asia.

Posteriormente, en noviembre, Colectivo EPEW inició su recorrido europeo con el proyecto Fillke Pewma.

En formato de instalación modular e interactiva de recolección de sueños se exhibió en el Wereldmuseum Leiden, en Países Bajos. La propuesta invitó al público a compartir y recibir pewma (sueños), articulando memoria, imaginación y futuro a través de arte textil, biomateriales y tecnologías digitales.

La muestra incorporó cianotipos realizados junto a artistas y defensores sociales de comunidades migrantes en Europa, resignificando archivos coloniales desde una perspectiva colectiva y decolonial.

En paralelo, la obra site specific Fillke Pewma fue presentada en Barcelona, como parte del Festival BCN Off. Protagonizada por Luis Tato Dubó y Rallen Montenegro, la puesta fue adaptada al río Llobregat, estableciendo un diálogo sensible entre territorio, paisaje, ficción escénica y memoria.

Luego de tan intensa agenda, la agrupación vuelve entre el 23 y 26 de enero, cuando el montajeforme parte de la programación de la próxima edición del Festival Santiago OFF, que celebra sus 15 años. Reforzando el vínculo entre creación contemporánea, territorios y públicos locales, la distopía mapuche combina ficción y realidad, lo digital con lo análogo para crear una experiencia inmersiva en torno al Río Mapocho.



De este modo, Colectivo Epew reafirma una práctica artística que transita de manera orgánica entre escuelas rurales, comunidades, academias, museos y festivales internacionales, promoviendo el derecho a la cultura, la educación intercultural y el pensamiento colectivo, desde Wallmapu hacia el mundo y de regreso a los territorios.

COORDENADAS FILLKE PEWMA

23 al 26 enero de 2026

Jueves a domingo, 20.30 horas

Teatro del Puente

Río Mapocho entre Puente Purísima y Pío Nono, Santiago

Entradas en Ticketplus

El Ciudadano