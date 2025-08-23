De la poesía a la canción: Se estrena el EP «Canto de Helechos» de Natalia Cortés y Santiago Valenzuela

El dúo musical conformado por Santiago Valenzuela (guitarras) y Natalia Cortés (voz) está presentando Canto de Helechos, un EP que musicaliza 6 poemas de autoras chilenas contemporáneas.

Se trata de un trabajo financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2025, que fusiona la herencia de la canción de autor y del folclore latinoamericano.

Inspirado en la colección Helecho Común de la editorial independiente Banca de Helechos, el proyecto nació cuando Valenzuela y Cortés improvisaban melodías para acompañar los textos durante las presentaciones de algunos de los volúmenes poéticos.

Con el tiempo, esas intervenciones se transformaron en canciones, dando vida a un repertorio íntimo y acogedor, donde la instrumentación dialoga con versos de Elvira Hernández, Daniela Catrileo, Victoria Ramírez, Nadia Prado, Leonor Olmos y Angélica Panes.

Para Santiago Valenzuela, el nuevo trabajo «es un álbum sensible y honesto, donde nosotros sometimos la composición musical al ritmo y mundo propio de cada poema. Lo que tratamos de hacer, y creo que hicimos, más que ponerle música a los poemas, fue sacar la musicalidad que los propios poemas nos sugerían y con ese material crear canciones».

Natalia Cortés, en tanto, relata su experiencia como «muy interesante, poder navegar por otros universos que no fueran los míos, si no que investigar los de otras personas y ver qué me sugería eso melódicamente, qué atmósferas, qué motivos, qué imágenes aparecían, y todo eso poder volcarlo a través de la herramienta creativa donde mejor me siento, que es la improvisación».

Anteriormente, el dúo dio a conocer los singles «Carta de viaje« (del poema de Elvira Hernández) y «Un charquito el lenguaje« con la poesía de Leonor Olmos.

Carátula del single «Carta de viaje». Crédito: Catalina Meza.

El EP ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, mientras que su presentación en vivo tendrá lugar en GAM el 7 de septiembre próximo, donde el dúo estrenará el repertorio en concierto, compartiendo escenario con el pianista Nicolás Pimentel (quien también participa en el EP), las cortistas Natalia Alfaro, Tamara Blanch y Alejandra López; y la intervención escénica de la bailarina Daniela Yáñez.

Escucha «Canto de Helechos» aquí

Natalia Cortés y Santiago Valenzuela. Foto de Elizabeth González.

