¡De película! Compra ya tus entradas y súmate al Día del Cine

Este miércoles 15 de octubre se dió inicio a la venta de entradas para la segunda edición del Día del Cine de 2025, en plataformas digitales y boleterías de las principales cadenas del país. Por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se confirmó además que los beneficiarios de su proyecto Pase Cultural podrán adquirir tickets en este periodo promocional.



Durante los próximos 20, 21 y 22 de octubre, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star presentarán estrenos nacionales e internacionales con entradas desde los $2.000 (en sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play) y hasta los $4.000 (en formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros). La promoción estará disponible en todas sus salas de Arica a Punta Arenas.



«Llegó el momento de ponerse al día con la cartelera. Todos tienen la posibilidad de vivir la emoción de una película en la pantalla grande«, comenta Roberto Rasmussen, gerente de marketing de Cinépolis en Chile.

¿Qué ver en El Día del Cine?

Durante los tres días de la promoción, espectadores a lo largo del país podrán disfrutar de importantes estrenos como Teléfono Negro 2, La Máquina (The Smashing Machine) y Tron: Ares.

La cartelera también contará con títulos como Infierno en la Torre, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea, La Tortuga Roja, Me Rompiste el Corazón, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, siendo estas dos últimas las películas más exitosas de lo que va del segundo semestre.

La disponibilidad de estos estrenos está sujeta a la programación de cada cine. Toda la información se encuentra disponible en sus plataformas digitales.

El Día del Cine: compra ya tus entradas

La preventa de entradas para El Día del Cine ya se encuentra disponible en plataformas digitales y boleterías de todas las cadenas de cine en el país. Los precios especiales son válidos para funciones que transcurran durante los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre.

“El Día del Cine vuelve nuevamente para invitar a las audiencias a disfrutar de los mejores estrenos en la gran pantalla a precios increíbles, con películas para todos los gustos y una duración de tres días para que nadie quede fuera de esta gran celebración”, comenta Nicky Vukovic, marketing manager de Universal Pictures y Paramount Pictures en Chile.

La venta de entradas está disponible también para las personas que hayan activado su Pase Cultural.



