¡Del cómic al lienzo! El artista Virro trae a Dick Tracy y Hellboy hasta Museo Ralli Santiago, con su exposición “OOPS!”

El Museo Ralli Santiago presenta la exposición individual de pintura “OOPS! De Dick Tracy a Hellboy” del destacado artista nacional Víctor Jiménez, Virro. La muestra es un homenaje a la historia del cómic y la novela gráfica, transformando viñetas icónicas en impactantes obras de arte a gran formato.



La exhibición, organizada por la galería Tarquinia y curada por el periodista Lucas Chaparro Sepúlveda, estará disponible al público con entrada liberada, hasta el 13 de diciembre de 2025.

Pop Art que honra al antihéroe

“OOPS! De Dick Tracy a Hellboy” presenta una selección de 16 obras en acrílico sobre tela, en formatos que alcanzan los 250 x 150 cm. Virro reinterpreta a los personajes más representativos del género noir, el hardboiled y la ficción pulp, creando un particular nexo entre la nostalgia del pasado y el presente del cómic.

La muestra rinde culto a antihéroes y villanos emblemáticos, desde clásicos como Dick Tracy (1931), The Phantom (1936), The Spirit (1940) y Diabolik (1962), hasta figuras modernas como Rorschach de Watchmen (1987), Marv de Sin City (1991) y Hellboy (1993).

Según el curador Lucas Chaparro, el enfoque de Virro se distingue del estilo Pop Art tradicional al priorizar la humanidad de los vigilantes:

«Mientras que Roy Lichtenstein… utilizaba íconos como Superman para reflejar la cultura popular… Virro se centra en la dualidad entre lo fantástico y lo humano, en personajes cuyos defectos a veces eclipsan sus virtudes. Enaltece de ese modo lo ‘humano’ antes que lo ‘súper’.»

La exposición, ubicada en la Sala 4 del Museo Ralli Santiago, convierte a estos «héroes de papel en héroes de pintura», elevándolos a la categoría de objeto patrimonial y reflexionando sobre las complejidades de la sociedad actual a través del lente del arte popular.

Coordenadas

Exposición OOPS! De Dick Tracy a Hellboy, de Virro (Víctor Jiménez).

Museo Ralli Santiago, Alonso de Sotomayor 4110 Vitacura, Santiago.

Abierta hasta el 13 de diciembre de 2025, lunes a sábado, de 10:30 a 17:00 horas.

Entrada liberada.