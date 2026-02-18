Denisse Malebrán reinventa un clásico de Camilo Sesto y anticipa su nuevo álbum

La escena musical chilena recibe una propuesta cargada de nostalgia y potencia interpretativa con el regreso solista de Denisse Malebrán. Su nuevo single, una reinterpretación de la emblemática pieza «Quererte a ti» del gran Camilo Sesto, llega acompañada de una pieza audiovisual dirigida por Kevin Rodríguez. En esta versión, la artista despliega una entrega emocional profunda, transformando un himno del pop romántico en una experiencia sonora contemporánea que resalta su sello vocal único.

Este lanzamiento marca el inicio de una etapa donde la cantante se permite explorar géneros que han habitado en su memoria desde la infancia. Aunque su carrera ha estado ligada al rock y a la música alternativa, esta nueva entrega busca conectar con la esencia de la canción popular. La producción del sencillo refleja un trabajo minucioso en el que cada matiz busca honrar la pasión y el sentimiento que caracterizaron a la época dorada de la música romántica en español.

Un viaje a las raíces de la balada popular

El álbum Corazón Salvaje se presenta como un homenaje directo a las influencias que marcaron la vocación de Malebrán. La artista reconoce que, más allá de sus años girando en circuitos independientes, la balada ha sido una presencia constante en su entorno familiar, heredada principalmente de su madre y sus abuelos. Este disco, que verá la luz el próximo 20 de marzo, es el resultado de un proceso de selección cuidadoso donde cada tema fue intervenido para lograr un sonido auténtico y personal.

A través de esta producción, la intérprete celebra la versatilidad creativa que la ha mantenido vigente en la industria. Corazón Salvaje se transforma en un recorrido por la nostalgia y el amor bajo una óptica madura. La propuesta busca capturar la atención de quienes crecieron con estos clásicos, pero también de nuevas audiencias que valoran la interpretación dramática y el sonido orgánico de la música de autor.

Encuentro íntimo en la Sala SCD Egaña

Para concretar este esperado reencuentro con sus seguidores en solitario, la cantante ha programado una especial presentación en la Sala SCD Egaña, que permitirá vivir la experiencia del disco en vivo. El concierto – ha realizarse el próximo sábado 11 de abril – se perfila como una instancia de cercanía total, ideal para apreciar los arreglos delicados que componen su nuevo material. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar no solo del estreno de «Quererte a ti», sino de un repertorio que repasará diversas piezas de este tributo a la canción hispanoamericana.

El evento servirá como el marco perfecto para celebrar el reinicio oficial de su carrera en solitario en este 2026. La cita promete ser un recorrido emocional donde la narrativa de las canciones y la presencia escénica de Malebrán se fusionarán en un formato diseñado para la escucha atenta. La preventa de accesos ya se encuentra activa en la plataforma Portaldisc.



Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.