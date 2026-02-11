Desbocadas: El Museo Nacional de Bellas Artes rinde homenaje a las Yeguas del Apocalipsis

A través de una exhaustiva retrospectiva, el MNBA rescata la obra de Francisco Casas y Pedro Lemebel, figuras clave que desafiaron los cánones estéticos y políticos en la historia reciente de Chile

Autor: El Ciudadano
Hasta el 19 de abril de 2026, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se encuentra abierta la exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis, la primera muestra retrospectiva dedicada íntegramente a la influyente dupla artística conformada por Francisco Casas y el fallecido Pedro Lemebel. Bajo la curaduría del prestigioso investigador Gerardo Mosquera, la exhibición propone un recorrido profundo por un legado que marcó un antes y un después en la performance latinoamericana.

La muestra reúne una parte significativa de la obra existente del colectivo, incluyendo piezas que hasta ahora habían permanecido desconocidas para el público general. Gracias a un trabajo colaborativo de documentación con centros de arte y fotógrafos de la época, la exposición reconstruye las acciones efímeras que caracterizaron al dúo entre 1987 y 1993, años donde el activismo estético se convirtió en una herramienta de resistencia frente a la represión y el silencio.

Las Yeguas del Apocalipsis transitaron desde la escritura hacia las artes visuales con una propuesta marcadamente anti-institucional. Su trabajo se valió del simulacro, lo grotesco y la estética cuir para irrumpir en el espacio público y artístico, cuestionando no solo la dictadura y la transición democrática, sino también los prejuicios en torno a la crisis del VIH. Pese a que se ha escrito profusamente sobre ellos, esta exposición ofrece la oportunidad inédita de enfrentarse directamente a su materialidad y registros.

«Desbocadas» no se limita a las temáticas de género habitualmente asociadas a Casas y Lemebel, también revela su carácter pionero en el cruce de arte, política y activismo social. En un contexto de silenciamiento de las disidencias sexuales, el dúo logró abrir paso a un discurso crítico que hoy vuelve a ocupar el centro del Museo Nacional de Bellas Artes como un testimonio necesario de nuestra memoria cultural.

Coordenadas

• Exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis.
Disponible hasta el 19 de abril de 2026. Martes a domingo de 10:00 a 18:30 horas.
Museo Nacional de Bellas Artes (Ala sur, primer piso). José Miguel de la Barra 650, Santiago.
Entrada gratuita.

Fuente: Chilecultura.gob.cl.
