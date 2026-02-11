Desbocadas: El Museo Nacional de Bellas Artes rinde homenaje a las Yeguas del Apocalipsis

Hasta el 19 de abril de 2026, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se encuentra abierta la exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis, la primera muestra retrospectiva dedicada íntegramente a la influyente dupla artística conformada por Francisco Casas y el fallecido Pedro Lemebel. Bajo la curaduría del prestigioso investigador Gerardo Mosquera, la exhibición propone un recorrido profundo por un legado que marcó un antes y un después en la performance latinoamericana.

La muestra reúne una parte significativa de la obra existente del colectivo, incluyendo piezas que hasta ahora habían permanecido desconocidas para el público general. Gracias a un trabajo colaborativo de documentación con centros de arte y fotógrafos de la época, la exposición reconstruye las acciones efímeras que caracterizaron al dúo entre 1987 y 1993, años donde el activismo estético se convirtió en una herramienta de resistencia frente a la represión y el silencio.

Las Yeguas del Apocalipsis transitaron desde la escritura hacia las artes visuales con una propuesta marcadamente anti-institucional. Su trabajo se valió del simulacro, lo grotesco y la estética cuir para irrumpir en el espacio público y artístico, cuestionando no solo la dictadura y la transición democrática, sino también los prejuicios en torno a la crisis del VIH. Pese a que se ha escrito profusamente sobre ellos, esta exposición ofrece la oportunidad inédita de enfrentarse directamente a su materialidad y registros.

«Desbocadas» no se limita a las temáticas de género habitualmente asociadas a Casas y Lemebel, también revela su carácter pionero en el cruce de arte, política y activismo social. En un contexto de silenciamiento de las disidencias sexuales, el dúo logró abrir paso a un discurso crítico que hoy vuelve a ocupar el centro del Museo Nacional de Bellas Artes como un testimonio necesario de nuestra memoria cultural.

Coordenadas

• Exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis.

Disponible hasta el 19 de abril de 2026. Martes a domingo de 10:00 a 18:30 horas.

Museo Nacional de Bellas Artes (Ala sur, primer piso). José Miguel de la Barra 650, Santiago.

Entrada gratuita.



Fuente: Chilecultura.gob.cl.

