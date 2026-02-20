Desde Berlín director de “Matapanki” le responde en CiNeRd a Wim Wenders : “El cine es inherentemente político”

Diego “Mapache” Fuentes comenta desde el festival de cine alemán, donde compite con su ópera prima “Matapanki”, los controvertidos dichos del presidente del jurado censurando cualquier referencia al genocidio en Gaza. “Tenemos que mantenernos al margen de la política”, había dictado la cara más visible del muy político movimiento artístico del Nuevo Cine Alemán Wim Wenders para separar por secretaría aguas entre arte y política.

En la última edición del podcast CiNeRd de Canal Ciudadano, entrevistamos al director Diego “Mapache” Fuentes y quien actualmente compite en el Festival de cine de Berlín con su ópera prima “Matapanki”: película de egreso de la UDD y una explosión de nuevas energías creativas que felizmente estalló desde su estreno en el pasado festival de cine de Valdivia.

“Matapanki” se estrena el 26 de marzo en salas de cine chilenas.

La película chilena ha generado una ola de excelentes críticas en el certamen alemán debido a su original propuesta: se trata de comedia de ciencia ficción chilena que mezcla sátira política y cultura punk.

La historia sigue a Ricardo, un joven de Quilicura que adquiere superpoderes activados por el consumo de alcohol. En su intento por convertirse en una figura heroica y transformar la sociedad, provoca accidentalmente la muerte del presidente de Chile, desencadenando una crisis de proporciones globales.

Sin pelos en la lengua, el director de esta joyita Diego “Mapache” Fuentes -por lo demás sobreviviente de un coma inducido ocurrido durante el proceso creativo de “Matapanki”- se refiere a varios tópicos contingentes. Para empezar, la polémica por los controvertidos dichos del presidente del jurado de la Berlinale, Wim Wenders, censurando cualquier referencia al genocidio en Gaza. “Tenemos que mantenernos al margen de la política”, había dictado la cara más visible del muy político movimiento artístico del Nuevo Cine Alemán Wim Wenders para separar desde secretaria aguas entre arte y política.

“Desde que empecé a estudiar cine, creo que el cine es inherentemente político. No le puedes sacar eso al cine”, dice en la entrevista de CiNeRd de Canal Ciudadano ya disponible.

El director chileno aclara que el arte sea político no se “refiere necesariamente a un tema de propaganda: sino que la forma en la que uno hace cine, desde donde uno se proyecta, desde el territorio que uno viene, desde donde uno quiere proyectar las películas e incluso, no sé, el idioma, el slang, las palabras que tú usas a la hora de grabar”.

Y continúa su reflexión:

“Creo que eso interviene en la cosa política de una u otra forma, entonces, claro, es cierto que Wim Wenders es muy amarillo, como decimos nosotros, pero nada que hacerle (…) completamente en desacuerdo, la verdad”.

Además, sale a colación una arista desconocida en la biografía reciente del artista chileno: el director Diego “Mapache” Fuentes recuerda los días que yació en coma inducido debido a un fulminante dolencia de salud: “Una Meningoencefalitis por un resfrío mal cuidado”, señala.

Su estado de coma interrumpió no solo su vida normal sino que su proceso creativo para sacar adelante su tremendo debut en el cine. “La verdad no me acuerdo de mucho pero fueron días muy complicados”, dice Diego “Mapache” Fuentes.

“Ni siquiera me acuerdo cuándo me desmayé. Es decir, para mí fue despertar en la UCI nomás haber dormido durante mucho tiempo, nada más”.

