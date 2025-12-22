Desde el norte y hasta el sur: La Pacha Teatro presenta «Cosmoandina» en Punta Arenas

La aclamada compañía iquiqueña La Pacha Teatro viaja hasta el extremo sur de Chile para presentar «Cosmoandina», una obra que une la narración oral, la música y la cosmovisión andina. La cita – con entrada gratuita, será el próximo sábado 27 de diciembre en el Espacio Zur Vértice, en Punta Arenas.

El montaje invita al público magallánico a sumergirse en los relatos y saberes de los pueblos originarios del norte del país, rescatando el valor cultural de la mujer indígena y su vínculo con la tierra.

«Cosmoandina» narra la vida de Sisa Trinidad Mollo Mamani, una mujer aymara que comparte las memorias de su cultura. El relato transita por tres etapas clave de su existencia: su niñez, donde aprende de su abuela los fundamentos del mundo andino; su madurez como mujer andina en la ciudad; y su retorno a la tierra que la vio crecer, convertida en una sabia anciana.

Interpretada por la destacada actriz y gestora cultural Marisol Andrea Salgado Rojas, la pieza es el resultado de una profunda investigación basada en testimonios reales de mujeres aymara y literatura sobre oralidad andina, todo bajo una necesaria adaptación con enfoque de género.

Una puesta en escena inspirada en la naturaleza

La puesta en escena destaca por su diseño escenográfico, que emula una gran chacana (cruz andina) y utiliza flora de distintos pisos ecológicos como la quinua, la llareta y la paja brava, teñida con técnicas ancestrales para reflejar las tonalidades del territorio.

Este diseño integral, a cargo de Claudia González, busca conectar emocionalmente al espectador con el territorio nortino, mientras que la música original de Cristian «Huevo» Sanhueza envuelve el relato en una atmósfera única.

La Pacha Teatro

Fundada en Iquique en 2009, la compañía se ha consolidado como un referente del rescate de la dramaturgia local, creando obras con una fuerte identidad territorial que conectan el pasado ancestral con el presente.

El montaje de «Cosmoandina» cuenta con el respaldo del Programa Originarias, una iniciativa apoyada por la empresa canadiense Teck que busca visibilizar el arte de las mujeres indígenas. Además, la obra recibió la asesoría de Eva Mamani, Tesoro Vivo Humano y fundadora de la Academia de la Lengua Aymara.

Coordenadas

• «Cosmoandina», obra original de la compañía La Pacha Teatro.

• Sábado 27 de diciembre 2025, 19.00 horas.

• Espacio Zur Vértice, calle Chiloé N° 152, Punta Arenas.

• Entrada gratuita.

El proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio.