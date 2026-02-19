Desde Punta Arenas, Eolo Producciones lanza “4444.ISO”: un viaje sonoro a través de la saturación digital

El sello discográfico magallánico Eolo Producciones oficializó el lanzamiento de “4444.ISO”, la más reciente creación del artista medial 4N4TM4NTRA4M. Esta obra experimental se compone de cuatro piezas que fusionan el sampling con sonidos electrónicos de vanguardia.

El proyecto destaca por su propuesta estética integral, ya que cada pista musical se acompaña de videos desarrollados mediante la técnica del collage visual y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. La obra busca generar una respuesta artística frente a la sobreestimulación de información que define la cultura actual.

A través del sonido y la imagen, “4444.ISO” explora el concepto de “basura digital”. Para ello, el autor reutiliza fragmentos de videojuegos, dibujos animados clásicos, propaganda política, material de teorías conspirativas y clips de noticieros, construyendo un relato que espeja el complejo mediático contemporáneo.

La presentación conceptual del trabajo añade una capa de misterio a la producción. El lanzamiento no se promociona como un álbum convencional, sino como un supuesto hallazgo de archivos recuperados del canal de YouTube @4N4TM4NTR4M, manteniendo en el anonimato la identidad real del autor detrás del seudónimo.

Eolo Producciones

Este estreno marca el segundo lanzamiento en lo que va de 2026 para el sello fundado por el colectivo Lluvia Ácida. La plataforma, liderada por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, cumple casi dos décadas de trayectoria y se mantiene activa tras su proceso de reactivación iniciado el año pasado.

Actualmente, Eolo Producciones se consolida como el principal referente para la difusión de sonidos experimentales en la Región de Magallanes. El catálogo completo del sello se encuentra disponible para el público global a través de sus plataformas oficiales en Bandcamp y YouTube.

Con este lanzamiento, el sello suma un nuevo hito a una lista de colaboradores que incluye a nombres como Planeko, Havstracto, Durruty y Vitoco Díaz. La obra de 4N4TM4NTRA4M reafirma el compromiso de la organización con la vanguardia sonora y la identidad tecnológica desde el extremo sur de Chile.



Fuente: Radiopolar.com.

Gracias.