Docente y actriz Elizabeth Schulz impulsa agrupación teatral de profesores en Valdivia

En Valdivia se desarrolla actualmente un proceso formativo en artes escénicas dirigido a docentes de establecimientos públicos, iniciativa encabezada por la docente y actriz Elizabeth Schulz, integrante de Teatro Luna. El trabajo busca fortalecer la presencia del teatro en comunidades educativas de la región de Los Ríos y se realiza gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, en la línea de Programas Formativos para públicos y comunidades.

Durante 2025, Schulz se adjudicó el proyecto “Programa de formación teatral dirigido a profesoras y profesores de comunidades educativas públicas de Los Ríos”, instancia que permitió dar continuidad a la Agrupación Teatral de Profesoras y Profesores de Valdivia.

El colectivo está integrado por once docentes provenientes de distintos establecimientos educacionales de la ciudad: Maritza Vidal, del Instituto Superior de Administración y Turismo; Suyin Rodríguez, de la Escuela Rural Los Pellines; Rosicela Flores, del Colegio Príncipe de Asturias; Marianne Stenger, del Instituto Italia; Vannyna Maya, del Colegio Deportivo; Karen Hernández, de la Escuela Alemania; Ingrid Santana y Marisol Martin, de la Escuela Rural Huellelhue; Andrea Cares, de la Escuela Rural Curiñanco; Sylvia Reiser, de la Escuela El Laurel y Carlos Carrasco, del Colegio Teniente Merino.

Desde marzo de este año, la agrupación retomó sus sesiones de capacitación y ensayos en el Instituto Superior de Administración y Turismo (INSAT), con el objetivo de preparar lecturas dramatizadas y escenas de cuatro textos del dramaturgo chileno Luis Ariel Guzmán: “Los Amores del Amor”, “Cuestión de brujos: asuntos del aire”, “Alegrías de Mar” y “La Repartija”. El proyecto contempla presentaciones en las escuelas y liceos donde se desempeñan los propios docentes participantes, antes de finalizar el primer semestre del año escolar.

La iniciativa se vincula con la línea de trabajo que Schulz desarrolla desde 1994, centrada en promover la incorporación efectiva del teatro en el aula. Entre sus iniciativas recientes destacan la investigación “Buenas prácticas teatrales en escuelas públicas de Los Ríos”, los proyectos formativos “Dramaturgia Escolar” y “Dramaturgos Escolares de Los Ríos” – financiados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio -, además del “Programa Piloto: Desarrollo del Teatro Escolar Comunal 2024” y la “Agrupación Teatral de Profesoras 2025”, con financiamiento de la Municipalidad de Valdivia.