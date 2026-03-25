«Eclosión»: El arte textil de Daniela Vera en el Museo Histórico de la UACh

Este jueves 26 de marzo la comunidad cultural de Valdivia está invitada a la inauguración de “Eclosión”, una nueva propuesta de la artista y arquitecta Daniela Vera. La exhibición, instalada en el Museo Histórico y Antropológico Maurice van de Maele, representa la culminación de más de una década de investigación en el oficio del bordado, donde la artista entrelaza la precisión técnica con un imaginario íntimo de formas orgánicas.

La trayectoria de Vera (1986) destaca por su paso por espacios como el Museo R.A. Philippi y la Galería Patricia Ready, consolidando una práctica que desplaza el textil tradicional hacia el arte contemporáneo. En esta ocasión, su obra se nutre de la ilustración naturalista y los estudios clásicos de la metamorfosis, transformando la superficie plana en un cuerpo con densidad y memoria propia.

La materia como organismo vivo

Las piezas que componen «Eclosión» evocan estructuras de la naturaleza en tensión, tales como alas y crisálidas. El montaje invita al espectador a situarse en un «umbral entre la contención y la transformación», donde el bordado deja de ser un simple adorno para encarnar una energía latente.

Desde la organización, se describe la muestra como una oportunidad para “experimentar el textil como un territorio vivo, donde la forma emerge desde la resistencia de la materia”. Las obras no solo representan el cambio biológico, sino que lo materializan a través del pliegue y el volumen, ofreciendo una experiencia sensible que conecta la ciencia con la artesanía de vanguardia.

Coordenadas

• Exposición “Eclosión”, de la artista textil Daniela Vera.

Museo Histórico Antropológico Maurice van de Maele, Campus de Los Museos, Los Laureles s/n, Isla Teja, Valdivia.

Inaugura este jueves 26 de marzo de 2026, a las 19:00 hrs.

Entrada liberada.