El absurdo se toma el Teatro del Puente con «Un campo lleno de letras»

La compañía Absurdo Delirio presenta una breve temporada con su premiada comedia negra sobre las apariencias y el sinsentido social

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por tercer año consecutivo, el Teatro del Puente abre sus puertas a los proyectos de egreso más destacados, posicionando en esta ocasión a la obra «Un campo lleno de letras», montaje de interpretación UAHC 2024, ganadora del Festival de Egresos de Teatro Exit.

Bajo la dirección de Yasna Huentupil, la pieza utiliza el humor negro y los códigos del teatro del absurdo para diseccionar la vida de Maribel y Rigoberto. Este matrimonio, que aparenta una estabilidad acomodada, se ve envuelto en un banquete delirante donde la llegada de visitas inesperadas desmorona cualquier fachada de normalidad.

Crítica a las apariencias sociales

La propuesta de la compañía Absurdo Delirio no solo busca la risa, sino la reflexión sobre las dinámicas contemporáneas. A través de diálogos fragmentados y situaciones que desafían la lógica, la obra cuestiona conceptos como la familia ideal y la fe en símbolos ambiguos, representados aquí por la figura de una misteriosa «cantante calva».

Huentupil señala que el montaje busca evidenciar las tensiones de la vida moderna: «Bajo la apariencia de comedia, se revela la fragilidad de las estructuras sociales y la distancia entre lo que mostramos y lo que realmente deseamos». Para la directora, el uso del sinsentido permite que, en mitad de la incoherencia, surjan «verdades incómodas pero reconocibles» para el espectador actual.

El montaje se pregunta por la posibilidad de creer en algo y de construir mundos a partir de las voces delirantes que cada uno tiene. Esta posibilidad de mundo, aparentemente inconexa, se vuelve un lugar de hábitat reconocible en el mundo contemporáneo, en donde lo absurdo predomina por sobre cualquier orden establecido.

«Un campo lleno de letras» llega al escenario del Puente tras una exitosa pasada por el Teatro Camilo Henríquez y el Teatro Sidarte, consolidándose como una de las voces emergentes más potentes del género.

Coordenadas

Obra «Un campo lleno de letras», de compañía Absurdo Delirio.
Funciones 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2026, jueves a domingo a las 20:00 horas.
Teatro Del Puente. Río Mapocho entre los puentes Pío Nono y Purísima, Santiago.
Entradas en Ticketplus.cl.

