El aclamado musical coreano “Munjeon Bonpuri” llega con función gratuita a Valparaíso

El Festival Valpo a Mil sigue sorprendiendo con su cartelera internacional. Este jueves 15 de enero, el escenario del Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso recibirá a “Munjeon Bonpuri”, premiado musical coreano que llega a Chile gracias a una colaboración estratégica entre Duoc UC y la Fundación Teatro a Mil.

La presentación se enmarca en el programa Duoc UC a Puertas Abiertas, iniciativa que busca democratizar el acceso a espectáculos de clase mundial y fomentar el intercambio cultural en la ciudad puerto.

Una obra maestra basada en mitos ancestrales

Bajo la dirección de la reconocida compositora surcoreana Inhye Park, la obra ofrece una experiencia escénica intensa y minimalista. “Munjeon Bonpuri” revive un antiguo mito de la isla de Jeju utilizando la técnica del pansori: un canto tradicional coreano que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La pieza, que ya fue galardonada como la Mejor Obra en el Uijeongbu Music Theatre Festival, utiliza este lenguaje ancestral para reflexionar sobre temas contemporáneos y universales como la convivencia y comunicación familiar, el sentido de comunidad, y el equilibrio entre la tradición y la modernidad.

Valentina Silva, subdirectora de Extensión de Duoc UC, destacó la importancia de recibir este montaje: “Es una forma concreta de conectar a la comunidad con culturas, lenguajes y miradas distintas, poniendo en valor el arte como espacio de encuentro y reflexión colectiva”.

Coordenadas

• Musical coreano “Munjeon Bonpuri”.

• Jueves 15 de enero de 2026, 19:00 horas.

• Centro de Extensión Duoc UC. Edificio Cousiño, Errázuriz 1020, Valparaíso.

• Entrada gratuita, previa inscripción en el sitio oficial Extension.duoc.cl.

Fuente: Extension.duoc.cl.

Imágenes FTAM.

Gracias.