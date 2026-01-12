El aclamado musical coreano “Munjeon Bonpuri” llega con función gratuita a Valparaíso

Galardonada como "Mejor Obra" en el Uijeongbu Music Theatre Festival, esta pieza en coreano con subtítulos en español explora las complejidades de la comunicación familiar y el significado de la convivencia, invitando al público a un viaje sonoro y emocional inolvidable

El aclamado musical coreano “Munjeon Bonpuri” llega con función gratuita a Valparaíso
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Festival Valpo a Mil sigue sorprendiendo con su cartelera internacional. Este jueves 15 de enero, el escenario del Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso recibirá a “Munjeon Bonpuri”, premiado musical coreano que llega a Chile gracias a una colaboración estratégica entre Duoc UC y la Fundación Teatro a Mil.

La presentación se enmarca en el programa Duoc UC a Puertas Abiertas, iniciativa que busca democratizar el acceso a espectáculos de clase mundial y fomentar el intercambio cultural en la ciudad puerto.

Una obra maestra basada en mitos ancestrales

Bajo la dirección de la reconocida compositora surcoreana Inhye Park, la obra ofrece una experiencia escénica intensa y minimalista. “Munjeon Bonpuri” revive un antiguo mito de la isla de Jeju utilizando la técnica del pansori: un canto tradicional coreano que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La pieza, que ya fue galardonada como la Mejor Obra en el Uijeongbu Music Theatre Festival, utiliza este lenguaje ancestral para reflexionar sobre temas contemporáneos y universales como la convivencia y comunicación familiar, el sentido de comunidad, y el equilibrio entre la tradición y la modernidad.

Valentina Silva, subdirectora de Extensión de Duoc UC, destacó la importancia de recibir este montaje: “Es una forma concreta de conectar a la comunidad con culturas, lenguajes y miradas distintas, poniendo en valor el arte como espacio de encuentro y reflexión colectiva”.

Coordenadas

• Musical coreano “Munjeon Bonpuri”.
• Jueves 15 de enero de 2026, 19:00 horas.
Centro de Extensión Duoc UC. Edificio Cousiño, Errázuriz 1020, Valparaíso.
Entrada gratuita, previa inscripción en el sitio oficial Extension.duoc.cl.

Fuente: Extension.duoc.cl.
Imágenes FTAM.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Festival VAM 2026: Valparaíso se consolida como el epicentro de la música y la industria cultural

Hace 1 semana
El Ciudadano

Duoc UC A Puertas Abiertas invita a revivir la magia del bolero con “Catalina y Las Bordonas de Oro”

Hace 1 mes
El Ciudadano

FESTEVE 2026: El festival que llena de teatro gratuito a Valparaíso

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Teatro UC estrena una revisitada “Madre”, con la dirección de Rodrigo Pérez

Hace 2 meses
El Ciudadano

7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 2026: transformación social en Valparaíso

Hace 1 semana
El Ciudadano

La banda Incendio Intencional representará a Los Ríos en Rockódromo 2025 tras ganar el Festival Ríos de Música

Hace 2 meses
El Ciudadano

Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026: El festival gratuito más grande de Latinoamérica se toma las calles

Hace 5 días
El Ciudadano

"Ensayo de una caída": el deseo de los cuerpos por seguir danzando con la gravedad

Hace 3 meses
El Ciudadano

Marionetas sin fronteras: “La Rebelión de los Muñecos” vuelve con su 13ª versión y gira por seis comunas de todo el país

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano