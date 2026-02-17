El arte de Raimundo Edwards inaugura la nueva Galería de Artes de la Universidad Finis Terrae

El campus de la Universidad Finis Terrae se prepara para un hito cultural. Con la inauguración de su nueva Galería de Artes, ubicada en el primer piso del Edificio Pocuro, la institución dará la bienvenida a la muestra «Sistemas de reglas: ediciones para un tiempo incierto», del artista Raimundo Edwards.

La exposición es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación-creación desarrollado por Edwards entre 2020 y 2025. A través de pintura, gráfica e instalación, el autor propone un diálogo sobre cómo los avances de la carrera espacial y la tecnología industrial han moldeado nuestra vida cotidiana.

Un lenguaje visual contemporáneo

Lejos de seguir una estructura tradicional, la muestra se organiza de forma simultánea. En ella, materiales industriales y sistemas de representación urbana se mezclan para configurar un equilibrio precario que invita a la reflexión sobre el presente.

Edwards, ganador del Fondart en tres ocasiones, utiliza elementos heterogéneos para analizar las huellas de la civilización. Esta propuesta se despliega como un sistema en constante ajuste, ideal para quienes buscan nuevas perspectivas en el arte visual chileno.

Licenciado por la misma Universidad Finis Terrae y Magíster por la Universidad de Chile, Raimundo Edwards ha consolidado una carrera internacional. Su regreso a la casa de estudios como expositor principal de esta nueva sala reafirma el compromiso de la universidad con la extensión cultural y la vinculación con el medio.

Coordenadas

• Exposición “Sistemas de reglas ediciones para un tiempo incierto”, de Raimundo Edwards.

La muestra estará disponible hasta el 19 de abril de 2026, lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas.

Universidad Finis Terrae, Sala de Exposiciones de Edificio Pocuro. Avenida Pedro de Valdivia 1509 Providencia, Santiago.

Entrada liberada.



