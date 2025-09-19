El arte de Zenén Vargas, creador de los carteles de las micros amarillas, se exhibe en Barrio Franklin

Hasta el 19 de octubre puede visitarse esta entrañable e icónica selección de verdadero arte popular

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El icónico arte de Zenén Vargas, el hombre detrás de los carteles de las recordadas micros amarillas, llega a la Factoría Santa Rosa para revivir la memoria de Santiago. La exposición, un verdadero tesoro del arte popular chileno, estará abierta al público hasta el 19 de octubre de 2025, invitando a generaciones a un viaje por la historia visual de la capital.

La muestra presenta más de 300 carteles originales, piezas que guiaron a millones de pasajeros en recorridos tan emblemáticos como Tobalaba, Renca o Puente Alto. Durante más de 50 años, la tipografía única y el vibrante uso del color de Vargas no solo indicaron rutas, sino que se convirtieron en un lenguaje visual profundamente ligado a la identidad de la ciudad. Su trazo inconfundible, reconocible a la distancia, hoy es considerado un patrimonio vivo de San Joaquín y una figura cultural del Barrio Franklin.

Un tesoro de historia urbana

Cada cartel es un fragmento de la historia urbana de Santiago, un testimonio del vínculo entre el oficio artesanal, la cultura popular y el territorio. En una ciudad en constante cambio, esta exposición celebra y preserva el legado de las micros amarillas, transformando un soporte utilitario en una pieza de arte que evoca la memoria colectiva. La Factoría Santa Rosa abre sus puertas para honrar a uno de los artistas gráficos más entrañables de Chile.

Coordenadas

Factoría Santa Rosa, Santa Rosa 2260, segundo piso, Barrio Franklin, Santiago.
Abierta hasta el 19 de octubre de 2025, miércoles a sábado de 11:00 a 17:00 horas; domingos de 12:00 a 17:00 horas.

Imágen encabezado @zenenvargaspasten.
Imágen texto por Tito Alarcón.

