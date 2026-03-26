El arte textil como refugio de la memoria en la Casa del Arte Diego Rivera

Hasta mediados de abril, la Sala Multiuso de la Casa del Arte Diego Rivera será escenario de «Hilos de resistencia: Archivo textil», exhibición que transforma el tejido en un dispositivo de acción política y resguardo histórico. La Colectiva Tramando, integrada por seis creadoras nacionales y apoyada por una red de más de cincuenta colaboradoras, presenta una obra que entrelaza la técnica de la tapicería andina con los relatos de la dictadura, la revuelta social y el desarraigo.

La exposición forma parte del Programa de Artes Visuales de la Corporación Cultural de Puerto Montt y destaca por su enfoque comunitario. A través de piezas de gran formato, las artistas buscan «visibilizar y enriquecer el papel de las mujeres en la lucha por la justicia y la reparación», utilizando el hilo no solo como material, sino como un lenguaje de denuncia.

Un archivo táctil entre lo ancestral y lo contemporáneo

La muestra se divide en obras colectivas e individuales que exploran diversas cosmologías y territorios. Entre las piezas principales figuran «Mujeres en dictadura» y «A reconstruir el tejido social», trabajos que funcionan como ensayos visuales sobre el movimiento feminista entre 1973 y 1989. Estas se complementan con visiones personales que viajan desde la estética Selk’nam hasta los paisajes del desierto chileno.

Inspiradas en la tradición de las arpilleristas, la agrupación convocó a tejedoras y escritoras para rescatar consignas y luchas históricas. Para las integrantes de la colectiva, el tejido tiene una naturaleza cíclica donde «no se repite solo por repetir, sino para aprender, reparar y no olvidar». La exhibición invita al espectador a entender el nudo y la trama como gestos de cuidado compartido y resistencia ante el paso del tiempo.

Colectiva Tramando

Colectiva Tramando se organiza y trabaja desde finales de 2019, cuando un grupo de tejedoras liderado por la artista textil Daniela Contreras Flores, comenzó a desarrollar diversos proyectos en torno a la tapicería como medio para comunicar temáticas políticas, sociales y artísticas.

Entre los proyectos realizados se encuentra: «A reconstruir el tejido social», que rescató imágenes del estallido social. Esta obra fue exhibida en el Museo de Arte Popular Americano (MAPA) sede GAM en marzo del 2020.

Coordenadas

• Exposición «Hilos de resistencia: Archivo textil», de Colectiva Tramando.

Disponible hasta el 11 de abril de 2026. Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas.

Sala Multiuso Casa del Arte Diego Rivera, Calle Quillota 116, Puerto Montt.

Entrada liberada.

Mayores informaciones en Colectivatramando.com.

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