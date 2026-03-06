El Bar de René festeja tres décadas de rock con hito en el Teatro Caupolicán

El emblemático recinto de Santa Isabel conmemora su aniversario con una maratón de 35 shows que culminará en junio con una cumbre de la música chilena

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Bar de René, considerado el epicentro del rock independiente en Santiago, cumple 30 años de vida y lo celebrará con una apuesta sin precedentes. Lo que comenzó en 1996 como un restaurante familiar de cocina casera liderado por Guillermo González y su hijo René, hoy se alza como el refugio indispensable de la bohemia y la música original en Chile.

Para festejar este legado, el local ha diseñado una programación extensa que se desarrollará entre el 2 de mayo y el 6 de junio, sumando 35 espectáculos y más de 50 agrupaciones en sus dos escenarios (eléctrico y acústico). La iniciativa busca destacar la colaboración entre artistas, permitiendo que bandas consagradas inviten a nuevos talentos para fortalecer la escena.

Una cumbre rockera para el cierre

El punto culminante de este aniversario será el viernes 5 de junio en el Teatro Caupolicán. El evento, producido en conjunto con The Fanlab, contará con un cartel de lujo integrado por Kuervos del Sur, Angelo Pierattini, Yajaira, Rama y Estoy Bien, además de una banda adicional que será elegida por votación del público.

A lo largo de su historia, el espacio ha mantenido una línea editorial coherente, enfocada en el apoyo a las composiciones propias. Esta trayectoria de «el bar de la gente» se refleja en una cartelera diversa que incluye nombres como Dorso, Fiskales Ad-Hok, Machuca, Mauricio Redolés y Perrosky, entre muchos otros que han dado vida a sus muros durante tres décadas.

«Son 30 años de música, vivencias y noches inolvidables… un espacio cultural que se mantiene vivo, creciendo y perfeccionándose día a día para ofrecer conciertos de alto nivel», destaca la organización sobre este aniversario que trasciende la barra para llegar a los grandes escenarios.

Cartelera Escenario Eléctrico

• Sábado 2 de mayo: Dorso.
• Martes 5 de mayo: La Grima + Arteaga.
• Miércoles 6 de mayo: Intimate Stranger + NO IR.
• Jueves 7 de mayo: Samsara + A Favor del Loco.
• Viernes 8 de mayo: Hielo Negro + Alcohol Holocausto.
• Sábado 9 de mayo: Nuclear + Defragment.
• Martes 12 de mayo: Barrabaz + El Arte del Hombre Solitario.
• Miércoles 13 de mayo: Los Otros + Demociones.
• Jueves 14 de mayo: Alto Voltaje.
• Viernes 15 de mayo: The Ganjas.
• Sábado 16 de mayo: Crettino.
• Martes 19 de mayo: Tonto Pero Feo.
• Miércoles 20 de mayo: El Cruce.
• Viernes 22 de mayo: Fiskales Ad-Hok.
• Sábado 23 de mayo: Fiskales Ad-Hok.
• Martes 26 de mayo: Moplo + Sonic y sus Bates.
• Miércoles 27 de mayo: Zaumerio en la Tumba + T.A.M.
• Jueves 28 de mayo: Lupus + Antes Muertos.
• Viernes 29 de mayo: Los Muertos + Voodoo Zombie.
• Sábado 30 de mayo: Machuca.
• Martes 2 de junio: Cisne Elocuente.
• Miércoles 3 de junio: Cisne Elocuente.
• Jueves 4 de junio: Hijos de Algo + Mandrácula.
• Viernes 6 de junio: Noches A Go Go.

Cartelera Escenario Acústico

• Sábado 2 de mayo: Mauricio Redolés.
• Jueves 3 de mayo: La Plaza del Puma.
• Sábado 9 de mayo: La Carpa del Diablo.
• Jueves 14 de mayo: Benjamines.
• Sábado 16 de mayo: Camila Moreno (por confirmar).
• Sábado 23 de mayo: Ángel Parra (por confirmar).
• Jueves 28 de mayo: La Gallera.
• Sábado 30 de mayo: Perrosky.
• Jueves 4 de junio: Chini.png (por confirmar).

Venta de entradas desde hoy viernes 6 de marzo a las 12:00 horas.
La preventa contará con solo 500 tickets disponibles, exclusivamente en Puntoticket.com.
• Mayores informaciones en Facebook.com/TheFanLabCL.

