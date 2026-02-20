El Castillo de Niebla mantiene su apertura extraordinaria para los últimos domingos del verano

El ciclo de aperturas especiales del espectacular Museo de Sitio Castillo de Niebla, en la Región de Los Ríos, entra en su etapa final. Tras un exitoso despliegue durante enero y la primera quincena de febrero, las autoridades del museo confirmaron que el recinto abrirá sus puertas de manera extraordinaria los domingos 22 de febrero y 1 de marzo. Estas fechas representan las últimas oportunidades de la temporada para que el público local y los turistas accedan al monumento nacional fuera de los horarios habituales de la semana.

El acceso para ambas jornadas es gratuito para todo el público y permite realizar recorridos autoguiados por las baterías, pasarelas y salas museográficas. Los asistentes podrán conocer la relevancia histórica del sistema defensivo colonial de Valdivia mientras disfrutan de la vista panorámica hacia la costa, en el marco de la iniciativa nacional Museos en Verano.

La administración del espacio recomienda a los visitantes revisar la información sobre accesos y normas de cuidado patrimonial antes de acudir al recinto. Se mantienen habilitados los miradores naturales y las áreas de descanso, asegurando una experiencia fluida y segura para las familias que busquen aprovechar el cierre del periodo estival en contacto con el patrimonio histórico.

Con la jornada del domingo 1 de marzo se dará por concluido este programa de extensión horaria. Se sugiere a los interesados llegar con antelación para recorrer los senderos y el entorno costero con tranquilidad antes del fin de la temporada oficial de vacaciones.

Coordenadas

Domingos de verano en el Castillo de Niebla.

Domingos 22 de febrero y 1 de marzo de 2026, 10:00 a 18:00 horas.

Museo de Sitio Castillo de Niebla, Calle del Castillo s/n, Valdivia.

Ingreso gratuito para todo público.



Fuente: Castillodeniebla.gob.cl.

