El Caupolicán se rindió a los pies de Ney Matogrosso

Una comunión entre una leyenda y un público que, finalmente, pudo rendirle tributo en suelo nacional

El Caupolicán se rindió a los pies de Ney Matogrosso
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Anoche se presentó por primera vez en Chile el cantante brasileño Ney Matogrosso, una leyenda viva de la música y contracultura de su país.

En el marco de la 33° versión del Festival Teatro A Mil, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, Matogrosso eligió Santiago para iniciar su agenda de conciertos este 2026, continuando su exitosa gira “Bloco na rua”, gracias a la alianza con el Festival ¡Hola Rio!

A sus 84 años, con una voz impecable y un desplante envidiable, el ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical (2014), deslumbró el Teatro Caupolicán con casi dos horas de concierto.

La “tercera voz brasileña más grande de todos los tiempos”, según la revista Rolling Stone, sacó a escena lo mejor de su repertorio, de su época en Secos e Molhados, y de los clásicos de la música popular brasileña.

Fotos de Ramiro Contreras.
