El cuerpo como altar: la potencia del ritual contemporáneo en MAC Quinta Normal

Hasta el 29 de marzo de 2026, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) presenta una propuesta que desafía la linealidad del tiempo y la domesticación del cuerpo femenino. Bajo la curatoría de Daniela Berger Prado, la muestra «Ritos corpóreos» propone una inmersión en el gesto repetitivo no como costumbre, sino como una herramienta de creación de sentido. Aquí, el arte se desprende de su función puramente estética para convertirse en una práctica espiritual y de conocimiento.

Desafío al orden y recuperación de la memoria

La exposición se articula como una respuesta a los sistemas de control que, históricamente, han vigilado el cuerpo de las mujeres. Inspirada en las teorías de Silvia Federici sobre la violencia fundacional del capitalismo, la muestra utiliza la performance y el objeto simbólico para resignificar la carne como un territorio político. Según Berger Prado, el rito funciona como un «guión invisible donde el gesto de la repetición crea sentido», permitiendo que lo íntimo trascienda hacia lo colectivo.

Las obras expuestas operan como una «tercera mirada» que busca revelar lo oculto. Desde la antropología, estos actos simbólicos invierten el orden hegemónico, visibilizando identidades que han sido silenciadas. La muestra invita al espectador a transitar por un espacio donde la fragmentación, el dolor y la desnudez no son solo temas, sino estrategias activas de ruptura frente a la mirada tradicional.

Máscaras, exvotos y simbologías esotéricas

El recorrido se divide en tres ejes fundamentales que dialogan entre lo sagrado y lo profano. Gabriela Carmona presenta sus «encarnapieles», textiles y 52 máscaras confeccionadas con retazos de ropa donada. Para la artista, estas piezas son «nuevas pieles que conforman cuerpos mutados», funcionando como portales donde el individuo se disocia de su cotidianeidad para conectar con fuerzas ancestrales.

Fernanda Núñez explora la tradición del exvoto. Mediante fragmentos de cuerpos elaborados en tela y plasticina, Núñez crea un archivo de lo invisible. Sus piezas actúan como puentes entre la materia y el espíritu, donde «la gratitud se vuelve materia y la fe, forma».

Isidora Kauak se adentra en el esoterismo occidental y lo abyecto. Su obra, que incluye el «Dispositivo Enoquiano» (un candelabro de simetría orgánica) y estudios dentales dorados, cuestiona las jerarquías del conocimiento y explora la frontera entre lo vivo y lo muerto.

Coordenadas

• Exhibición «Ritos corpóreos», de Gabriela Carmona, Isidora Kauak y Fernanda Núñez.

Disponible hasta el 29 Marzo de 2026. Abierta de martes a domingo, de 10:30 a 17:30 horas.

MAC Quinta Normal, interior Parque Quinta Normal, Av. Matucana 464, Santiago.

Entrada gratuita.



Proyecto financiado por Fondart Nacional, convocatoria 2025.



Fuente: Mac.uchile.cl.

Fotografías: Jorge Brantmayer.

Gracias.