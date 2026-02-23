El cuerpo como territorio de vínculos en la nueva muestra de Josefina Bardí

La Galería Artespacio, en Vitacura, alberga la exposición «Ensayo de un cuerpo interminable», donde Josefina Bardí desplaza la visión tradicional del cuerpo como una unidad cerrada. A través de una propuesta que combina escultura, video-performance e instalación, la artista investiga la corporalidad como un proceso indefinido de relaciones e intensidades que se expanden y se entrelazan con otros.

Esta investigación visual se fundamenta en la experiencia de la gemelitud y los lazos de parentesco. Bardí utiliza su propia biografía para reflexionar sobre cuerpos que nacen y perciben el mundo en pares, buscando recomponer fragmentos de una matriz común. En sus piezas, la materia parece buscar constantemente el roce o el peso de un par ausente, convirtiendo el acto de «ensayar» en un método para completar la identidad fuera de los límites individuales.

Uno de los ejes centrales de la exhibición es el uso del ombligo como molde escultórico. La artista utiliza su propio cuerpo para dar forma a la arcilla, creando registros materiales que funcionan como testigos de un origen compartido. A esta serie se suman objetos cotidianos de la infancia y réplicas de manos en cerámica que se retuercen en formas imposibles, reforzadas por cordones y nudos que simbolizan la unión umbilical y la resistencia de los vínculos afectivos.

Josefina Bardí, licenciada por la Universidad Diego Portales y con formación de posgrado en la Universidad Nebrija, ha consolidado una trayectoria internacional con exposiciones en Europa y Estados Unidos. En esta ocasión, su trabajo invita al espectador a confrontar la fragilidad de los bordes corporales y la necesidad de encontrar un eco en el otro para definir la propia existencia.

Coordenadas

• Exposición «Ensayo de un cuerpo interminable», de Josefina Bardí.

Hasta el 4 de marzo de 2026. Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 14:00 horas.

Galería Artespacio. Alonso de Córdova 2600, Vitacura, Santiago.

Acceso liberado.

Fuente: Artespacio.cl.

Gracias.