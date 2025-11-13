El exitoso montaje «Efímera, un recuerdo que dura toda la vida» regresa a Antofagasta con función única

Tras el éxito de sus dos temporadas anteriores, la compañía Teatro Ficcionarte regresa a Antofagasta con una función especial de su aclamado montaje «Efímera, un recuerdo que dura toda la vida». La cita para este reencuentro con el público de la Región será el domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio del Liceo Experimental Artístico (LEA).

Esta puesta en escena, que combina lo íntimo con lo colectivo, invita a los espectadores a sumergirse en una velada cargada de emoción y memoria, reflexionando sobre los recuerdos que marcan nuestra vida.

Infancia en el nuevo milenio

«Efímera» transporta al público a los albores del nuevo milenio, a una época donde los videocassettes VHS, las teleseries chilenas y los recuerdos noventeros eran esenciales. La obra retrata cómo estas memorias resurgen en la mente adulta de un joven actor, despertando emociones, reflexiones y heridas que se creían olvidadas.

Dirigido por Mauricio Cortés Gómez (quien también es coautor de la dramaturgia junto a Catalina Salazar Gatica), el montaje se sumerge en un relato autobiográfico donde lo cotidiano se vuelve poético, y lo personal se transforma en una experiencia colectiva.

«Efímera busca conectar con las emociones que todos compartimos: el paso del tiempo, la memoria, los afectos, y esa nostalgia por una época que marcó a toda una generación», comenta el director.

Talento joven del Norte de Chile

El montaje destaca el talento del elenco profesional de la región de Antofagasta, consolidando a la nueva generación de artistas escénicos del norte de Chile. El reparto está compuesto por Nicolás Alfaro Aguirre, Valeria Ramírez Lazo, Mariana Barahona Navarro, Jeremy Ossandón Bruce y Yanadis Núñez Tabilo.

Entradas disponibles en @teatroficcionarte.

Fuente: Panoramateatral.cl.
