El famoso Hard Rain Soloist Ensemble, referente europeo de la música contemporánea, engalana el XXV Encuentro de Música Chilena Contemporánea (UACh)

Desde este miércoles 10, y hasta el próximo viernes 12 de septiembre, se realizará en la ciudad capital de Los Ríos, el XXV Encuentro de Música Chilena Contemporánea (UACh). El Hard Rain Soloist Ensemble (HRSE), prestigiosa agrupación del Reino Unido especializada en música contemporánea, encabeza el cartel del evento organizado por el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Agenda destacada del Encuentro

Miércoles 10 de septiembre

• 10:00 horas, workshop del HRSE en la Sala Pineda del Conservatorio UACh, centrado en repertorio actual, técnicas de ensamble y sonoridades extendidas. Lidera la actividad la Dra. Sarah Watts (clarinete bajo y multifónicos).

• 19:00 horas, primer concierto en el Aula Magna UACh. El programa incluye obras de compositores como Patricio Ruiz Tagle, Matías Araya, Demian Vlad Salas, Víctor Biskupovic y Diego Aguirre, interpretadas por músicos del Conservatorio.

Jueves 11 de septiembre

• 10:00 a 11:00 horas, charlas y conversatorios con los compositores Juan Pablo Moreno y Esteban Correa.

• 12:00 horas, segundo concierto en la Sala Pineda, con interpretaciones de piano, cuarteto y orquesta de cuerdas.

Viernes 12 de septiembre

• 11:00 horas, continuación de las charlas.

• 19:00 horas, concierto de cierre en la Sala Pineda. El Hard Rain Soloist Ensemble actuará con obras comisionadas por la Ernst von Siemens Music Foundation a compositoras y compositores chilenos. El programa del concierto de cierre incluye obras de Elaine Agnew de Irlanda “Green”, Esteban Correa de Chile “La industria de la nostalgia”, Úna Monahan de Irlanda “Hunted”, Felipe Pinto d’Aguiar, chileno, “Remansos”, Jane O’Leary de Irlanda / EE.UU. “Wonderful Barn”, Cristian Morales Ossio chileno “Políptico 1 (Péndulo)”, Rhona Clarke de Irlanda “Non-Stop”.

En la ocasión- abierta al público – el ensamble invitará a Joaquín Villanueva, egresado de la Universidad de Chile y residente en Valdivia, en la obra “Remansos”, mientras el estudiante del Instituto de Música UC Sebastián Nahuelcoy se integrará en la obra “Políptico 1 (Péndulo)”.

Información práctica para asistentes

Lugares: Conservatorio de Música UACh (General Lagos 1107, Valdivia) y Aula Magna UACh, Valdivia.

Inscripciones: Requiere registro previo y está sujeto a aforo. Más información disponible a través de formulario en línea en este link.



La participación del HRSE es posible gracias al financiamiento del Concurso Ventanilla Abierta de Apoyo para la Organización de Eventos Artísticos 2025, con respaldo de la Sociedad Bach La Serena, la Fundación Ernst von Siemens, el Arts Council of Northern Ireland y Culture Ireland, en colaboración con la PU Católica y la Universidad de La Serena.