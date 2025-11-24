El Festival de Circo y Comedia CHUPAYASO 2025 cosecha risa y alegría en Linares y la Región del Maule

Un evento de circo, clown, comedia escénica y música de raíz para todo público

El Festival de Circo y Comedia CHUPAYASO 2025 cosecha risa y alegría en Linares y la Región del Maule
El Festival de Circo y Comedia CHUPAYASO 2025, organizado por La Pala – Espacio Cultural (Lautaro 88), invita a la comunidad de Linares y comunas vecinas del Maule, a participar de su semana de cierre intensiva. Bajo el lema “Territorio Cómico: un festival para cosechar la risa”, esta edición busca reconocer la risa como un patrimonio vivo y fortalecer la identidad territorial a través del humor y las artes escénicas.

La programación central del evento se llevará a cabo en Linares entre el 26 y el 29 de noviembre, ofreciendo una variada propuesta de circo, clown, comedia escénica y música de raíz para todo público.

Como preámbulo, el festival ya contó con capítulos previos en centros escolares y comunitarios de Parral, Villa Alegre y Linares, durante octubre y noviembre.

Estas actividades han preparado el ambiente para esta anunciada gran semana de la comedia en Linares, con funciones escolares (11:00 horas), galas abiertas al público (19:30 horas), presentaciones comunitarias en plaza y un cierre formativo el domingo 30 de noviembre.

Cada actividad considera instancias de mediación cultural, accesibilidad básica (pictogramas, fila reservada, ajustes sensoriales) y la participación activa de la comunidad escolar y barrial, utilizando la risa como memoria viva y herramienta de unión en la Región del Maule.

Mayor información y la programación detallada en Palateatro.cl.

Fuente: Chilecultura.gob.cl.
