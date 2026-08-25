El folclor y el jazz íntimo de Trigal Violeta inician su travesía por seis ciudades australes

Recién entrando en primavera, el territorio sureño recibirá una propuesta artística que concibe la música como un refugio ante el vértigo cotidiano. El próximo 22 de septiembre, la cantautora e investigadora musical Trigal Violeta inicia en Chiloé su periplo por los escenarios australes acompañada por una sólida formación de cuatro instrumentistas, trasladando en directo las composiciones de Intromirada, su más reciente producción discográfica.

La crítica especializada ha calificado el disco como un «susurro vuelto paisaje» que funciona como un «diario íntimo sonoro, hecho de guitarras cálidas y silencios que respiran», ideado no para buscar respuestas, sino para despertar profundas resonancias en el público.

Dialogando con los bosques y la introspección

La génesis de este trabajo discográfico encuentra su pulso vital en la contemplación de los ecosistemas fluviales y boscosos, utilizando el entorno natural como metáfora del autodescubrimiento. Sobre este trasfondo, la propia artista explica que la inspiración principal se vincula a «los lugares acuáticos, lugares de bosque» y a «encontrarse a uno mismo a través de la naturaleza». El recorrido cuenta con el respaldo del Fondo de Fomento de la Música Nacional, permitiendo que la ciudadanía de diversas regiones disfrute de espectáculos de alta factura técnica sin costo de admisión y funcionando, en palabras de su creadora, «como un paréntesis en medio de la caótica vida».

El despliegue territorial contempla paradas estratégicas en centros culturales, museos y espacios independientes concebidos para potenciar la cercanía entre los intérpretes y los asistentes.

Sobre las tablas, la creadora estará flanqueada por el talento de Tomás Corvalán en vientos y saxo, Nelson Vera en el contrabajo, Tomás Reyes en la batería y Jorge Olivares en los teclados. Esta complicidad instrumental permite recrear en vivo la complejidad armónica del disco, el cual fue grabado originalmente con una veintena de músicos para fundir elementos de cámara y música docta. De este modo, la gira consolida una plataforma de difusión imprescindible para las propuestas de autor independientes que buscan descentralizar los circuitos artísticos tradicionales del país.

Coordenadas

Gira Intromirada al sur, de Trigal Violeta.

• Castro: 22 de septiembre de 2026, 19:00 horas. Teatro del Centro Cultural Municipal, Serrano 320, Castro, Chiloé.

• Quellón: 23 de septiembre de 2026, 18:30 horas. Centro Cultural La Glorieta, en Capitán Luis Alcázar, Quellón, Chiloé.

• Frutillar: 24 de septiembre de 2026, 18:30 horas. Biblioteca de Frutillar, Carlos Richter 560.

• Valdivia: 25 de septiembre de 2026, 20:30 horas. Estación Bunemann, Las Mulatas 1380, Valdivia.

• Concepción: 26 de septiembre de 2026, 20:00 horas. Bar Galería Aura, Ongolmo 42, Concepción.

• Chillán: 2 de octubre de 2026, 19:30 horas. Museo Claudio Arrau, calle Claudio Arrau 558, Chillán.

Todas las funciones son de entrada liberada.

Fuente: Revistadelosjaivas.com.

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