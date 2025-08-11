El guitarrista clásico Gonzalo Arias debuta como solista con la Orquesta de Cámara de La Florida, en el Teatro Municipal

El músico, doctor en Artes Musicales y residente de Los Andes, presentará un bello programa universal, escogido para todo espectador

El guitarrista clásico Gonzalo Arias debuta como solista con la Orquesta de Cámara de La Florida, en el Teatro Municipal
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El aclamado guitarrista chileno, Gonzalo Arias Contreras, se prepara para un hito en su carrera musical. Del 15 al 17 de agosto, hará su debut como solista junto a la Orquesta de Cámara de La Florida en el Teatro Municipal, interpretando una de las piezas más emblemáticas del repertorio clásico: el Concierto de Aranjuez. Este evento, que marca un hito en la escena cultural nacional, promete ser una experiencia musical inolvidable.

Un talento con proyección internacional
Arias, Doctor en Artes Musicales por la Universidad de Georgia (EE.UU.), no es un desconocido en el circuito internacional. Su talento lo ha llevado a tocar para personalidades como Meryl Streep y Viggo Mortensen en Nueva York, y a obtener el primer lugar en el prestigioso Concurso Internacional JS Bach en Tokio en 2018. Su participación como solista en este concierto de tres días reafirma el alto nivel del talento chileno en escenarios de gran envergadura.

Música con un mensaje de paz y memoria
Además del Concierto de Aranjuez, el público tendrá la oportunidad de presenciar el reestreno de Violeta, obra inédita en homenaje a la hija del presidente Gabriel Boric. Estrenada previamente en Panquehue, esta pieza musical refleja el compromiso artístico de Arias con la identidad y la memoria nacional.

El recital, con un profundo motivo artístico y humanitario, se posiciona como un llamado global a la paz. Utilizando la música como un puente de entendimiento y esperanza, Arias y la orquesta buscan transmitir un mensaje de alto el fuego en los conflictos que actualmente afectan a Medio Oriente y Europa.

La serie de conciertos de Gonzalo Arias en La Florida es una cita obligada para los amantes de la música clásica y una oportunidad para apoyar a un talento chileno con proyección global.

Relacionados

El Ciudadano

Suman nueva función de "The rings music", concierto sinfónico inspirado en "El Señor de los Anillos"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Fundación CorpArtes presenta un grandioso concierto inspirado en El Hobbit y El Señor de los Anillos

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá un programa familiar con compositores chilenos, Beethoven y Tchaikovsky

Hace 3 meses
El Ciudadano

Josep Caballé Domenech y Daniel Rowland se presentan junto a la Orquesta Sinfónica Nacional

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Con un concierto gratuito, Paolo Bortolameolli regresa al teatro de Fundación CorpArtes, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

Hace 3 meses
El Ciudadano

Debut oscuro y poderoso! Cemetery Skyline anuncia su primer concierto en Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Emotivo homenaje a Luis Alberto Spinetta tendrá segunda edición en Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Vuelve a Chile Egberto Gismonti, el más sofisticado arquitecto de la música popular brasileña

Hace 2 meses
El Ciudadano

“El carnaval de los animales”: un espectáculo multisensorial para conectar con la naturaleza

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano