El guitarrista clásico Gonzalo Arias debuta como solista con la Orquesta de Cámara de La Florida, en el Teatro Municipal

El aclamado guitarrista chileno, Gonzalo Arias Contreras, se prepara para un hito en su carrera musical. Del 15 al 17 de agosto, hará su debut como solista junto a la Orquesta de Cámara de La Florida en el Teatro Municipal, interpretando una de las piezas más emblemáticas del repertorio clásico: el Concierto de Aranjuez. Este evento, que marca un hito en la escena cultural nacional, promete ser una experiencia musical inolvidable.



Un talento con proyección internacional

Arias, Doctor en Artes Musicales por la Universidad de Georgia (EE.UU.), no es un desconocido en el circuito internacional. Su talento lo ha llevado a tocar para personalidades como Meryl Streep y Viggo Mortensen en Nueva York, y a obtener el primer lugar en el prestigioso Concurso Internacional JS Bach en Tokio en 2018. Su participación como solista en este concierto de tres días reafirma el alto nivel del talento chileno en escenarios de gran envergadura.

Música con un mensaje de paz y memoria

Además del Concierto de Aranjuez, el público tendrá la oportunidad de presenciar el reestreno de Violeta, obra inédita en homenaje a la hija del presidente Gabriel Boric. Estrenada previamente en Panquehue, esta pieza musical refleja el compromiso artístico de Arias con la identidad y la memoria nacional.



El recital, con un profundo motivo artístico y humanitario, se posiciona como un llamado global a la paz. Utilizando la música como un puente de entendimiento y esperanza, Arias y la orquesta buscan transmitir un mensaje de alto el fuego en los conflictos que actualmente afectan a Medio Oriente y Europa.



La serie de conciertos de Gonzalo Arias en La Florida es una cita obligada para los amantes de la música clásica y una oportunidad para apoyar a un talento chileno con proyección global.