El III Festival AcuerpArte: Mujeres en Escena transforma Panguipulli con teatro, danza y memoria

La ciudad de Panguipulli se prepara para acoger el III Festival AcuerpArte: Mujeres en Escena, una celebración de cuatro días dedicada a visibilizar el trabajo y discurso de mujeres artistas creadoras, principalmente provenientes de la Región de Los Ríos. Con un marcado sello comunitario y pionero en la zona, el Festival ofrecerá una amplia y variada programación cultural desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre de 2025, en distintos espacios de la urbe.

El Festival AcuerpArte contará con funciones de teatro, danza, teatro de sombras, lambe lambe, narraciones orales y valiosas instancias de mediación artística.

Artistas destacadas y programación escénica

La muestra incluye diversos formatos, desde experiencias íntimas hasta teatro de gran formato al aire libre:

Jueves 30 de octubre.

• «Rebrote» (Teatro Lambe Lambe), experiencia individual y de 3 minutos sobre la memoria y la huerta de una abuela. Desde las 13:00 horas en Plaza Arturo Prat.

• «La mujer que siempre ha existido» (Danza Teatro), una invitación especial a personas adultas mayores para honrar esta etapa de la vida. 19:00 horas.

Viernes 31 de octubre, en Ruka Keyun.

• «Palabras cantadas del viento» (Teatro de Sombras), folclor poético para toda la familia (desde 0 años) que celebra la flora y fauna nativa. 12:00 horas.

• «Exploraciones Salvajes» (Performance Sonora), propuesta sensorial con textos poéticos, sonidos electrónicos y materialidades nativas, a cargo de Josefina Camus. 17:00 horas.

Sábado 1 de noviembre.

• «Pülalkantun. Entre poesía y cantos» (Narración Oral), relato familiar sobre animales del territorio, con Andrea Caballería. 12:00 horas, en Sede social Villa Las Terrazas.

• «Saeta, rito de Despedida» (Danza), Nahua Calderón fusiona danza urbana y elementos rituales para narrar el duelo. 19:00 horas, en Ruka Keyun.

Gran clausura y memoria obrera

El Festival AcuerpArte culminará con un evento de gran impacto cívico y cultural, el Domingo 2 de noviembre, a las 18:00 horas, con la obra «Cordones Industriales» del Colectivo Artístico Tarea Urgente (Santiago). Esta función de teatro al aire libre en la Plaza Bernardo O’Higgins traerá al presente la memoria del proceso de los Cordones Industriales y su crucial organización obrera.

Taller de Creación: construyendo memorias en el territorio

Como parte de su sello formativo, el festival impartirá el Taller de Creación Teatral: Construyendo Memorias, dirigido por la compañía invitada Tarea Urgente.

Este laboratorio está dirigido a jóvenes y adultos desde los 12 años, y utilizará historias del territorio de Panguipulli para crear un ejercicio teatral. El proceso finalizará con una muestra a público el domingo 2 de noviembre (17:30 horas) en la Sede social Villa Las Terrazas.



Todas las actividades del Festival son gratuitas con previa inscripción al teléfono +569 9051 7569. Más información y detalles se pueden encontrar en el Instagram @acuerparte_festival.

III Festival AcuerpArte: Mujeres en Escena es un proyecto a cargo de la Agrupación Cultural Colectivo Milmaneras y financiado por el Fondo nacional de fomento y desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.