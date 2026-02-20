El legado de Ana González de Recabarren revive a través de la fotografía en Valparaíso

El Parque Cultural de Valparaíso mantiene abierta al público la exhibición fotográfica “Mis lágrimas las convertí en ternura”, un proyecto que rinde tributo a la figura histórica de Ana González de Recabarren. La propuesta visual surge en el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio de la activista, quien fuera una pieza fundamental en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

A través del lente de la fotógrafa Mariela Rivera, la exposición propone un acercamiento profundo a la cotidianidad y la lucha política de la dirigente. Las imágenes no solo documentan su trayectoria pública, sino que capturan la sensibilidad de sus gestos, estableciendo un vínculo de cuidado y acompañamiento entre la artista y la protagonista. Este diálogo visual permite que la resistencia se manifieste como un acto de memoria viva y persistente.

Recorrido por la memoria y la resistencia visual

La puesta en escena utiliza el espacio físico para reflexionar sobre la historia reciente de Chile. Rivera logra plasmar la porfía de González de Recabarren por la vida, transformando el dolor histórico en una narrativa de ternura y dignidad. Cada encuadre invita al espectador a descubrir las historias secundarias que sostienen la imagen principal, conectando el pasado con la vigencia de los derechos humanos en la actualidad.

La ubicación de la muestra en un sitio de memoria añade una capa de significado adicional al discurso expositivo. La interacción entre la arquitectura del lugar y la potencia de los retratos genera un entorno de reflexión para visitantes de todas las edades. Esta exhibición se presenta como una oportunidad para comprender la dimensión humana detrás del ícono político, destacando la vigencia de su mensaje a un siglo de su nacimiento.

Coordenadas

• Exhibición fotográfica “Mis lágrimas las convertí en ternura”, de Mariela Rivera.

Abierta hasta el próximo 1 de marzo de 2026. Martes a domingo en horario continuado desde las 10:00 hasta las 19:30 horas.

Parque Cultural de Valparaíso (Ex-Cárcel), primer nivel del Edificio de la Ex Galería de Reos. Cárcel 471, Valparaíso.

Entrada liberada.