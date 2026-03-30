El legado de Gracia Barrios revive en una exhibición histórica en el MAVI UC

El Museo de Artes Visuales MAVI UC celebra su vigesimoquinto aniversario con una de las puestas en escena más relevantes de la temporada actual. Desde el pasado 28 de marzo, el recinto abre sus puertas a una retrospectiva dedicada a Gracia Barrios, figura elemental de la pintura latinoamericana. La exposición es un homenaje a su trayectoria, y se posiciona como el gran hito previo al centenario de su nacimiento, que se conmemorará en 2027.

Bajo la curatoría de Inés Ortega-Márquez, la exhibición presenta 56 piezas que transitan entre la abstracción y la figuración. La selección destaca por el uso de materiales poco convencionales, como arcillas y arenas, que otorgan a los cuadros una dimensión casi escultórica. Según explica Amelia Saavedra, directora del museo, la instancia invita a conectar con la historia reciente a través de una mirada «potente y absolutamente contemporánea», subrayando que se trata de una experiencia que impacta directamente en la sensibilidad del espectador.

Narrativa visual sobre la condición humana y la historia

El recorrido por las salas propone un viaje cronológico que inicia con las exploraciones matéricas de los años sesenta y se interna en el activismo visual de los setenta. La curadora Ortega-Márquez sostiene que la obra de Barrios se enfoca en la «morfología social y el compromiso político», abordando desde los sueños hasta el sufrimiento colectivo mediante lo que la propia artista denominó como realismo informal. El montaje utiliza contrastes cromáticos en los muros para guiar al visitante por las distintas etapas de la autora, incluyendo su producción durante el exilio y su posterior retorno al país.

La exhibición logra reunir piezas de alto valor provenientes de instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Balmes Barrios. A través de óleos, textiles y collages, la muestra ratifica la vigencia de una narrativa que utiliza el cuerpo y el rostro anónimo para hablar de derechos humanos y memoria. Esta cita imperdible con el arte nacional permanecerá disponible para el público hasta mediados de junio, consolidándose como un espacio de reflexión necesario en el calendario cultural de este 2026.

Coordenadas

• Exposición «Gracia Barrios Materia, Gesto y Memoria».

Disponible hasta el 14 de junio de 2026. Abierta de martes a viernes, entre 10:00 y 18:00 horas, sábados y domingos, entre 11:00 y 19:00 horas, feriados entre 10:00 y 18:00 horas.

Museo de Artes Visuales MAVI UC, Lastarria #307, Santiago.

Fuente: Uc.cl.

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