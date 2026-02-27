El legado de Pedro de la Barra revive en el monólogo «Náufrago: El olvido de un fundador»

La figura de Pedro de la Barra, contemporáneo de gigantes como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, cobra vida nuevamente a través de una propuesta que mezcla la biografía con lo onírico. Bajo la interpretación de León Depassier, la obra profundiza en las luces y sombras del hombre que profesionalizó las tablas nacionales, pero que terminó sus días en un amargo exilio en Venezuela. El relato se aleja del bronce histórico para mostrar a un ser humano apasionado, enfrentado al dolor por la pérdida de su hijo y al desarraigo de su propia alma.

Esta pieza teatral nació de una profunda investigación realizada por el equipo «Ni tan poético». Ante la escasez de material bibliográfico sobre la intimidad de De la Barra, los autores María José Silva Costa y León Depassier reconstruyeron su personalidad a través de entrevistas y lecturas que revelaron a un hombre sensible y «enamorado hasta las patas» del teatro. Desde su estreno original el año 2023, el montaje ha buscado saldar una deuda histórica con las nuevas generaciones de espectadores que desconocen al precursor de las artes escénicas en el país.

Entre la música y la fantasía

El montaje se aleja de la estructura tradicional del monólogo para incorporar música en vivo y atmósferas fantasmagóricas que acompañan el viaje del protagonista. La narrativa transita por momentos clave de su biografía, como la fundación del Teatro Experimental y su faceta de galán, contrastándolos con su soledad final. La obra invita al público a ser cómplice de un espíritu que necesita una última función para encontrar la paz, transformando el escenario en un espacio de redención y justicia histórica.

La dirección y dramaturgia logran sintetizar la complejidad de un fundador que, a pesar de haber sembrado cultura donde no la había, terminó sintiéndose un náufrago en tierra extranjera. La producción de «Ni tan poético» se consolida así como un hito de la escena independiente, logrando que el nombre de Pedro de la Barra resuene más allá de las facultades de arte. Esta breve temporada de 2026 representa una oportunidad clave para reencontrarse con la identidad cultural chilena en un formato íntimo y directo.

Coordenadas

• Obra «Náufrago: El olvido de un fundador», de Equipo Teatral «Ni tan poético».

Viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2026, a las 20:00 horas.

Sala Tessier, Dardignac 172, Recoleta, Santiago.

Entradas en Ticketplus.



Fuente: Telonticket.cl y Biobiochile.cl.

