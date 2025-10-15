El MAC presenta la exposición «Calce y Desajuste»: Benjamín Edwards cuestiona el legado de Juan Francisco González

En el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) sede Parque Forestal, hasta el 19 de octubre puede visitarse «Calce y Desajuste», la interesante exposición de Benjamín Edwards, con curaduría de Diego Parra. La muestra propone una profunda relectura crítica del legado del icónico pintor chileno Juan Francisco González.

Un diálogo visual que descompone el canon

«Calce y Desajuste» no es solo una exhibición de arte contemporáneo; es un ejercicio de cuestionamiento a los relatos canónicos del arte nacional. A través de una serie de obras inéditas, Benjamín Edwards establece un potente diálogo visual con el corpus paisajístico de González, buscando desmantelar la imagen de «gran maestro» construida históricamente.

La propuesta curatorial de Diego Parra se centra en una premisa clave: el conocimiento general sobre Juan Francisco González se ha sustentado más en los discursos históricos que en el análisis directo de sus pinturas. Edwards aborda esta problemática con una aproximación pictórica que busca restituir la potencia material de las obras de González, activando la colección del museo y propiciando una revalorización crítica de sus contenidos desde una resonancia anacrónica con su propia producción contemporánea.

Pintura, materia y telúrico: el enfoque de Edwards

La exhibición incluye estratégicamente cuatro obras originales de Juan Francisco González, que operan como núcleos de sentido para la reflexión de Edwards. Las pinturas presentadas oscilan entre registros paisajísticos vinculados al acervo histórico y aproximaciones formales propias de la trayectoria del artista contemporáneo, sumando también una revisión de fuentes documentales.

En palabras de Edwards, la muestra se centra de manera oblicua en ciertas cualidades de la obra de González: “lo táctil de su materialidad y lo telúrico tanto en sus motivos como su gestualidad”. El artista visualiza a González como una figura “más bien aislada que dialogante”, con una actitud “mucho más visceral y moderna que con el resto de los pintores de su generación”, rasgos que, sugiere, no fueron bien vistos en su momento.

Exposición «Calce y desajuste» de Benjamín Edwards.

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) sede Parque Forestal, Ismael Valdés Vergara 506, Santiago.

Abierta hasta el 19 de octubre de 2025.

El próximo sábado 18 de octubre a las 12 horas, en la sala Guillermo Núñez del Museo, se presentará el catálogo de la exposición.



