El MIM llega a Arica con “Travesía Solar”, exposición interactiva y gratuita sobre astronomía

Hasta el próximo 6 de diciembre, el Museo Interactivo Mirador (MIM) se ha manifestado en Arica con la muestra itinerante “Travesía solar: descubriendo nuestro sistema planetario”. La interesante propuesta invita a la ciudadanía a acercarse a la astronomía de una manera sorprendente y entretenida.

Gracias a las gestiones de la Ilustre Municipalidad de Arica, la exposición funcionará con entrada liberada en la Junta de Adelanto (ex Casino de Arica).

Una experiencia interactiva del Sistema Solar

“Travesía solar», que fue renovada recientemente en su museografía y contenidos, hace foco en los temas relacionados con nuestro sistema planetario. El público podrá descubrir cómo la Tierra, la Luna, el Sol, los planetas y otros componentes forman parte de nuestro vecindario en la vastedad del Universo.

La muestra se compone de 12 módulos interactivos y paneles gráficos que invitan a hacer un viaje y sorprenderse, con experiencias como interactuar con un eclipse o simular cómo sería flotar en el espacio. Además, la reciente actualización incluye cuatro nuevos módulos inspirados en la observación mediante un telescopio.

La exhibición se distribuye en cinco grandes ejes temáticos: Dejando la Tierra atrás; La Luna y sus ciclos; El Sol, la estrella del Sistema Solar; Ocho mundos diversos; y Los otros protagonistas del Sistema Solar. Además, “Travesía Solar” contempla una actividad complementaria donde las y los visitantes podrán diseñar y lanzar cohetes propulsados por aire, experimentando con la ciencia que hay detrás del desafío de la exploración planetaria.

Coordenadas

«Travesía solar: descubriendo nuestro sistema planetario», muestra del MIM en Arica.

Hasta el próximo 6 de diciembre, martes a sábados de 10.00 a 17.00 horas.

Junta de Adelanto (ex Casino de Arica), Avenida General Velásquez 955.

Entrada liberada.

• Las visitas de colegios e instituciones deben coordinarse previamente al correo electrónico [email protected].

Fuente: Chilecultura.gob.cl.

Gracias.