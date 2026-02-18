El misticismo de Goethe regresa a las tablas con «FAUSTO 2, el tarot» en Santiago

La escena artística nacional recibe una pieza que desafía los límites convencionales de la representación. Tras un largo recorrido que comenzó en Europa y se extendió por diversos escenarios no tradicionales, «FAUSTO 2, el tarot» aterriza en la capital chilena. Esta obra, concebida por el dramaturgo y actor Juan Carlos Montagna, funciona como una continuación orgánica de su exploración inicial sobre el mito de Goethe, transformando el espacio escénico en un refugio para el rito y la reflexión profunda.

A diferencia de las puestas en escena tradicionales, esta producción se adapta al entorno para convertirlo en una escenografía viva. La propuesta ha transitado por diversos territorios, desde salones privados hasta centros culturales, siempre manteniendo una cercanía vital con los asistentes. En esta oportunidad, el relato se aleja del enfrentamiento dual para sumergirse en la psique de un Mephisto que enfrenta su propio declive, habitando un espacio donde lo sobrenatural se entrelaza con las fragilidades más crudas de la existencia.

Un viaje hacia la fragilidad del demonio

El montaje se sostiene sobre el riguroso método psicofísico que Montagna ha perfeccionado a lo largo de su trayectoria académica y artística. En esta versión, el público es testigo de un Mephisto errático y vulnerable, quien despliega una exigencia física y vocal extrema para encarnar el desamor y el fracaso de los vínculos humanos. A pesar de su naturaleza oscura, el personaje transita por una soledad absoluta, ignorando la presencia de un Fausto que lo observa desde una dimensión astral, cargada de enigma y afecto.

Esta interpretación descarnada busca impactar los sentidos del espectador a través de una corporalidad desgarrada. El texto original de Goethe sirve como base para una narrativa que cuestiona la utilidad del poder y la traición. La obra no solo propone un espectáculo visual, sino una experiencia sensorial donde el lenguaje genera un ceremonial que envuelve a los presentes en una atmósfera de intimidad y tensión dramática constante.

El azar de los arcanos frente al espectador

Uno de los elementos más disruptivos de esta creación es la integración directa del tarot como motor de la acción. Mientras que en versiones anteriores el oráculo se presentaba de forma espontánea, en esta entrega las cartas se convierten en protagonistas del encuentro. Algunos asistentes serán seleccionados durante la función para recibir la interpretación de un arcano, generando un momento de conexión personal que trasciende la cuarta pared y sitúa al destino individual en el centro de la escena.

Este componente aleatorio asegura que cada presentación sea única, manteniendo la intensidad y el impacto que han caracterizado a las obras de Montagna. La combinación de la técnica actoral con la simbología de las cartas ofrece una lectura contemporánea de los conflictos existenciales, invitando al público a ser parte de un juego de espejos donde la realidad y el mito se confunden bajo la luz de la interpretación dramática.

Coordenadas

• Obra “FAUSTO 2 el tarot”, creación de Juan Carlos Montagna.

21 y 22 de febrero de 2026, 20:00 horas.

Plan Sofá, Santa Isabel 0151, Santiago.

Entradas en Telonticket.cl.



Fuente: Telonticket.cl.

Fotos: @arlesfotografias y Perrerarte.cl.

