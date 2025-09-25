El pintor mexicano José María Hernández De Ruzicka presenta exposición en Viena

“Todo tiene su valor y su contexto. Uno no se da ni cuenta de lo que va absorbiendo, ni de cómo se refleja en lo que hace”

El artista mexicano-austríaco José “El Huracán” Hernández De Ruzicka inauguró el viernes una muestra de sus pinturas en la sala The Last Abstraction de Viena

José María dice que, si bien no es la primera que hace, porque había efectuado otras de carácter privado, esta es especialmente importante por ser la primera en que se da propiamente a conocer ante el público vienés. Y no será la última, porque proyecta presentar próximamente una en el Centro Internacional de Viena, sede de las Naciones Unidas en Austria. Después del vernissage, “Huracán” dijo estar “muy contento, porque aparte de los amigos, vino mucha gente”

José María, a quien esos amigos llaman “Huracán” desde hace años, nació en Viena en 1999 y ha vivido gran parte de su vida en Europa, principalmente en Viena, pero “me siento muy mexicano”. De hecho, cuando habla en español tiene acento veracruzano, en particular de Orizaba, donde vive gran parte de su familia. “Tengo una conexión instintiva con mi país y con todo lo mexicano. Así que cuando voy se me pega el acento enseguida, porque es mío”, dice.

México también está muy presente en su trabajo como pintor. Uno de sus primeros cuadros, en formato muy grande y ya vendido, impresiona por la forma en que refleja la situación de violencia que se ha vivido en diversas zonas del territorio. “No es que uno se ponga a pensar y diga ‘ahora voy a pintar sobre México’”, señala. “Lo que ocurre allí, sea bueno o malo, me afecta y lo tengo presente todo el tiempo”

Como refleja la actual exposición, sus temas y sus intereses son muy diversos. Siente alguna afinidad con Basquiat, y en su adolescencia lo comparaban con él, “aunque uno va evolucionando con el tiempo, incorporando otras influencias y motivos”.  También le interesan el comic, el diseño gráfico, los surrealistas, la pintura clásica, Andy Warhol, e incluso el diseño de moda: “Todo tiene su valor y su contexto”, explica. “Uno no se da ni cuenta de lo que va absorbiendo, ni de cómo se refleja en lo que hace”

Como artista y como persona, “es fundamental tener disciplina”, señala José María. Además de sus estudios y su trabajo, dedica mucho tiempo al ejercicio físico. Empezó practicando artes marciales, y actualmente se dedica al box: “Sí, al box. Es algo bastante duro y exigente, y para mí es sagrado. Te enseña disciplina y te da serenidad y perspectiva”

La muestra estará abierta hasta el 28 de este mes.

