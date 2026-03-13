El rescate de la memoria campesina regresa a las tablas con «Las Cenizas de la Memoria»

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Narración Oral, la escena cultural chilena celebra el reestreno de «Del Baúl de Patricia: Las Cenizas de la Memoria». El montaje, dirigido por Claudia Urbina, propone un viaje sensorial que nace del profundo trabajo de recopilación campesina realizado por la investigadora Patricia Chavarría desde la década de 1960. La obra busca emular la intimidad de los relatos compartidos frente al fuego, transformando el archivo histórico en una experiencia escénica viva.

La actual propuesta es el resultado de un proceso de evolución creativa desarrollado durante una residencia artística en el Valle de la Drôme, Francia. Bajo la asesoría de la destacada artista escénica Coté Rivara y con una nueva atmósfera musical creada por Paula Contreras, la pieza se aleja de la simple lectura para convertirse en un acto de resistencia poética. Según explican sus creadores, el objetivo es combatir el olvido y la saturación informativa actual, devolviendo el valor a la palabra contada y a la escucha atenta que practicaban nuestros antepasados.

Recorrido por el territorio y la identidad

El proyecto, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), contempla una circulación que abarca centros culturales y espacios comunitarios. La intención de la Compañía Libélula Coja es descentralizar el acceso al arte, llevando estas historias a lugares donde la tradición oral aún resuena con fuerza. Las presentaciones no solo incluyen la puesta en escena, sino que fomentan instancias de diálogo con los asistentes para fortalecer el tejido social y la memoria colectiva regional.

Como complemento a la obra, el equipo también impulsa el videopodcast «A Correr La Voz», disponible en plataformas digitales. En este espacio, se entrevista a diversos narradores del sur de Chile para visibilizar y poner en valor un oficio que se niega a desaparecer. Con esta iniciativa, la compañía busca que los relatos recopilados por Chavarría resurjan desde las cenizas y conecten con las nuevas generaciones, invitando a la comunidad a detenerse y recordar sus propias raíces.

Calendario de funciones

La gira comienza formalmente este viernes 20 de marzo a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción. Posteriormente, el equipo se trasladará a la zona de Ñuble, presentándose el jueves 26 en la Biblioteca de Pinto y el viernes 27 en la Junta de Vecinos Valle de Recinto, ambas a las 19:00 horas.



Todas las convocatorias son abiertas para público de todas las edades y entrada liberada, reafirmando el carácter inclusivo de esta travesía por el patrimonio inmaterial chileno.

