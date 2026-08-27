El talento de Carolina de la Muela aterriza en Santiago con un viaje al alma del rock argentino

Pocas veces el piano logra despojar a las canciones masivas de su vestidura original para convertirlas en un diálogo tan personal. Esa es la apuesta con la que Carolina de la Muela cruza por primera vez la cordillera rumbo a Santiago, para presentarse en Sala Master de Providencia, trayendo consigo un espectáculo donde la voz y las teclas sostienen la totalidad del relato musical.

La trayectoria de la creadora abarca desde la dirección orquestal y arreglos para producciones televisivas masivas hasta colaboraciones con referentes como Lito Vitale. Sin embargo, su presentación en la capital chilena busca tomar la ruta opuesta al espectáculo multitudinario: propone un espacio de silencio, escucha atenta y desaceleración en medio de la vorágine urbana.

El programa de la velada entrelaza las creaciones de su disco Salvavidas con los arreglos de su serie Esenciales. En esta última entrega, la artista desmonta con su voz y su piano temas fundamentales de Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y Soda Stereo, para ofrecer lecturas desde una sensibilidad intimista que rescata la estructura pura de cada composición.

Respecto al sentido de esta cita, De la Muela destaca la emoción de saldar una deuda pendiente con el público local, definiendo el espacio como una oportunidad para que cada asistente encuentre un momento de calma y conexión interna a través de la música.

«Para mí este concierto es muy significativo porque estar tocando por primera vez en Chile implica conocerlos y estar cerca. Me siento muy afortunada y emocionada», confiesa la artista.

El concierto está diseñado para toda la familia y se permite el ingreso de menores de edad en compañía de sus padres. La pianista concluye con una invitación para la jornada del sábado: «Voy a estar haciendo versiones acústicas de canciones medulares del rock nacional argentino y también versiones íntimas de mis canciones. Los espero, nos vemos ahí».

Coordenadas

• Carolina de la Muela en concierto.

Sábado 29 de agosto de 2026, 20:00 horas.

Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia.

Entradas en sistema Portaltickets.