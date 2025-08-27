MÚSICA

El under se toma la explanada de M100: Llega «Ruidograma Radar de Bandas», el festival que amplifica la escena independiente

En su primera edición, el festival «Ruidograma Radar de Bandas» será un espacio de encuentro para las nuevas generaciones de la música alternativa. Tendrá lugar el 12 de septiembre en la explanada y espacio huerta de Matucana 100, y convocará a un público transversal y abierto a descubrir propuestas que transitan entre el indie, el noise, el post-punk y la experimentación.

A Place to Bury Strangers (EE.UU., en la foto de portada), leyenda del noise rock y el shoegaze, encabeza esta jornada. La agrupación liderada por Oliver Ackermann llega con una trayectoria brutalmente atmosférica, marcada por un sonido que ha influido a generaciones enteras de artistas alternativos.

Desde el panorama local, se suman tres proyectos que tensionan y expanden los límites de la escena independiente: Asia Menor (Fisura): post-punk urgente y crudo desde Santiago, con letras cargadas de tensión social; Talismán (Poxi Records): exploración psicodélica con tintes kraut y ambient, ideal para perderse en el trance sonoro; y Adelaida (Valparaíso): referentes del shoegaze y noise pop nacional, ejemplo de descentralización cultural con una década de trayectoria.

El encuentro también contará con una feria cultural dedicada a sellos discográficos, editoriales, fanzines y objetos vinculados al arte independiente. Una instancia pensada como nodo de intercambio y fortalecimiento de redes creativas.

«Este festival busca romper barreras generacionales y geográficas, ofreciendo un escenario inclusivo para propuestas que usualmente no transitan los circuitos masivos. Se trata de una experiencia inmersiva que mezcla concierto, feria y comunidad», señalaron desde la organización.

El valor de las entradas es el que sigue:

Preventa 1: $22.000 + recargo (70 entradas)
Preventa 2: $27.000 + recargo (270 entradas)
General: $33.000 + recargo (160 entradas)
Público objetivo: 20 a 45 años, con interés en nuevas tendencias musicales, escenas autónomas y cultura alternativa. Niños acompañados entran gratis.

Entradas disponibles en @matucana100

