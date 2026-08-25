El universo cinematográfico de Almodóvar cobra vida sobre el escenario talquino

Mañana miércoles 26 de agosto, la sala principal del Teatro Regional del Maule (TRM) en Talca, recibirá “Quiero ser una chica Almodóvar”, montaje original que redefine la experiencia dramática al fusionar melodías en directo con una potente propuesta visual. La obra propone una inmersión profunda en las tramas de uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo, utilizando la música como el vehículo perfecto para canalizar la libertad, el humor y la resiliencia de mujeres intensamente humanas.

Antonia Santa María, actriz y productora general del proyecto, enfatiza que las composiciones musicales actúan como el motor central del espectáculo, destacando el crecimiento estético que transformó la iniciativa en una experiencia mayor y de gran singularidad dentro de la escena artística actual. La co-producción a cargo de La Santa y Centro GAM cuenta con la dirección general de Álvaro Viguera y la dirección musical de Marcelo Wilson, estructurando una atmósfera inmersiva que recrea los momentos más memorables de la filmografía europea.

El elenco encargado de dar vida a este despliegue emocional está integrado por Antonia Santa María, Dindi Jane, Elvira López y Enzo Ferrada, quienes potencian la complicidad y el talento sobre el escenario. Desde su fundación en 2010, la compañía La Santa ha mantenido una trayectoria orientada a renovar los lenguajes escénicos y reinterpretar relatos fundamentales, logrando conectar de manera directa con audiencias diversas a través de puestas en escena de alta calidad artística.

Coordenadas

• Obra “Quiero ser una chica Almodóvar”, compañía La Santa.

Miércoles 26 de agosto de 2026, 19:30 horas.

Teatro Regional del Maule (TRM). Calle Uno Oriente 1484, esquina 4 norte, Alameda Bernardo O’Higgins, Talca.

Entradas en Vivoticket.cl.

Fuente: Teatroregional.cl.

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