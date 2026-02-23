El universo de Los Beatles se despide del Planetario USACH con funciones inmersivas

El espectáculo «Los Beatles por el Universo» entra en su recta final en el Planetario USACH, ofreciendo una experiencia sensorial única que estará disponible solo hasta el próximo 1 de marzo. La propuesta permite a los asistentes realizar un viaje visual y sonoro a través de los hitos musicales de la agrupación británica, proyectados en una cúpula de alta definición que envuelve al espectador en un entorno cósmico diseñado especialmente para acompañar cada melodía.

Durante una hora, el público podrá disfrutar de un recorrido por clásicos incombustibles como «Let It Be», «Yesterday» y «Here Comes the Sun». La relación entre el cuarteto y el espacio no es casual; la muestra rescata hitos históricos como la transmisión de «Across the Universe» por parte de la NASA hacia la estrella Polaris en 2008, un gesto que el propio Paul McCartney celebró con entusiasmo. Este vínculo científico y cultural se traduce en una puesta en escena que utiliza herramientas de última generación para conectar la armonía musical con la inmensidad del firmamento.

Un cruce entre la historia del rock y la exploración espacial

La experiencia no solo se limita a la audición, sino que profundiza en la influencia de la banda en la cultura popular occidental. El setlist seleccionado incluye piezas fundamentales como «Eleanor Rigby», «Lucy in the Sky with Diamonds» y «Yellow Submarine», logrando una narrativa que apela tanto a la nostalgia de los seguidores antiguos como a las nuevas generaciones. El uso de la tecnología FullDome garantiza una inmersión total, posicionando este evento como uno de los panoramas imperdibles de la temporada para quienes buscan una alternativa cultural que fusione ciencia y arte.

Coordenadas

• Espectáculo inmersivo «Los Beatles por el Universo».

Funciones viernes 27 de febrero a las 19:30 horas, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo de 2026, a las 17:00 horas.

Planetario Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central, Santiago.

Entradas a la venta en Planetariochile.cl.