El universo de Los Beatles se despide del Planetario USACH con funciones inmersivas

La exitosa experiencia audiovisual que combina los grandes éxitos de la banda de Liverpool con tecnología FullDome llega a su última semana de exhibición

El universo de Los Beatles se despide del Planetario USACH con funciones inmersivas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El espectáculo «Los Beatles por el Universo» entra en su recta final en el Planetario USACH, ofreciendo una experiencia sensorial única que estará disponible solo hasta el próximo 1 de marzo. La propuesta permite a los asistentes realizar un viaje visual y sonoro a través de los hitos musicales de la agrupación británica, proyectados en una cúpula de alta definición que envuelve al espectador en un entorno cósmico diseñado especialmente para acompañar cada melodía.

Durante una hora, el público podrá disfrutar de un recorrido por clásicos incombustibles como «Let It Be», «Yesterday» y «Here Comes the Sun». La relación entre el cuarteto y el espacio no es casual; la muestra rescata hitos históricos como la transmisión de «Across the Universe» por parte de la NASA hacia la estrella Polaris en 2008, un gesto que el propio Paul McCartney celebró con entusiasmo. Este vínculo científico y cultural se traduce en una puesta en escena que utiliza herramientas de última generación para conectar la armonía musical con la inmensidad del firmamento.

Un cruce entre la historia del rock y la exploración espacial

La experiencia no solo se limita a la audición, sino que profundiza en la influencia de la banda en la cultura popular occidental. El setlist seleccionado incluye piezas fundamentales como «Eleanor Rigby», «Lucy in the Sky with Diamonds» y «Yellow Submarine», logrando una narrativa que apela tanto a la nostalgia de los seguidores antiguos como a las nuevas generaciones. El uso de la tecnología FullDome garantiza una inmersión total, posicionando este evento como uno de los panoramas imperdibles de la temporada para quienes buscan una alternativa cultural que fusione ciencia y arte.

Coordenadas

• Espectáculo inmersivo «Los Beatles por el Universo».
Funciones viernes 27 de febrero a las 19:30 horas, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo de 2026, a las 17:00 horas.
Planetario Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central, Santiago.
Entradas a la venta en Planetariochile.cl.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Histórico: Los Jaivas interpretará “Alturas de Macchu Picchu” en el Estadio Nacional

Hace 3 meses
El Ciudadano

Conciertos "Sensorial" en Coquimbo: innovadora relectura de Vivaldi agota entradas en Ovalle y La Serena

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Corredor humanitario en Chile: experta en migración cuestiona propuesta de Kast y advierte vulneración de derechos

Hace 2 meses
El Ciudadano

El MIM llega a Arica con “Travesía Solar”, exposición interactiva y gratuita sobre astronomía

Hace 3 meses
El Ciudadano

Mujeres y niñas en la ciencia: Del diagnóstico a la acción

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"Desierto Sonoro": premiada obra de arte inmersivo se estrena en Valdivia tras éxito en Europa

Hace 1 mes
El Ciudadano

Publican inédito registro sonoro de Pablo Neruda recitando en un acto de campaña de Allende

Hace 3 meses
El Ciudadano

El interés superior del niño versus la frontera administrativa

Hace 4 meses
El Ciudadano

Artistas nacionales interpretan textos de Gabriela Mistral en instalación sonora y visual a 80 años del Premio Nobel

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano