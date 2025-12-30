Elizabeth Morris presenta en vivo su nuevo álbum “Lo sencillo y lo sutil” en Valparaíso y Concepción

Canciones inspiradas en la música de raíz latinoamericana con cuidados arreglos instrumentales y profundas letras poéticas

Elizabeth Morris presenta en vivo su nuevo álbum “Lo sencillo y lo sutil” en Valparaíso y Concepción
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La reconocida cantautora chilena, Elizabeth Morris, iniciará el 2026 con sendos conciertos en vivo presentando su más reciente producción discográfica titulada “Lo sencillo y lo sutil”. Durante el mes de enero, la artista llevará su propuesta íntima a los escenarios de Valparaíso y Concepción, acompañada por una banda de primer nivel.

En esta gira, Morris estará secundada por la violonchelista austríaca Maggi Rust y el percusionista Luis Barrueto. El repertorio no solo incluirá la totalidad de su nuevo álbum, sino también los grandes éxitos que han consolidado su carrera en la música de raíz y la canción de autor.

“Lo sencillo y lo sutil”

El proyecto “Lo sencillo y lo sutil” surgió a fines de 2024 como un desafío personal para la artista: crear un disco de grabación rápida y orgánica. Tras ganar en dos ocasiones el Festival de Viña del Mar, Morris buscó en esta entrega una «sencillez rectora» que conecta con sus experiencias más personales.

“Toda la música que yo hago es súper emocional… en este caso me tuve que amarrar las manos para hacer todo más sencillo como arreglista”, explica la cantautora.

Una de las particularidades de este disco es que se grabó con banda completa en estudio, buscando capturar la «humanidad» y la energía del momento sin excesivas ediciones. Entre las piezas, resalta “Realidad circular”, sencillo que cuenta con la colaboración de Joe Vasconcellos, quien aportó matices de sonidos brasileños a la composición.

También destacan “Miel, perfume y ron”, que invita a la reflexión espiritual, grabada junto a José Seves, de Inti-Illimani Histórico; y “Violeta”, emotivo homenaje a Violeta Parra, a quien Morris define como la figura más importante de la música chilena universal.

“Tengo ganas de que la gente que no sea músico pueda tocar y cantar las canciones”, concluye la intérprete.

Coordenadas

Elizabeth Morris presentará este íntimo concierto – apto para todas las edades -, el sábado 10 de enero de 2026, a las 18 horas, en el Teatro del Sitio de Memoria Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, calle Cárcel 471, en la ciudad portuaria. La presentación sumará además la participación de Jorge Rosas y Hermes Villalobos como músicos invitados.

• En la Región del Biobío, el recital de lanzamiento será el jueves 22 de enero, a las 21 horas, en el Teatro Lihuén, San Martín 601, Concepción.

• La destacada artista también actuará en el recital “Tres creadoras, tres universos”, el próximo 14 de enero, en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, dando inicio a la programación cultural 2026 del Conservatorio de Santiago.

Entradas en venta para todas la fechas en Portaldisc.com.

Escucha aquí “Lo sencillo y lo sutil”.

Fuente: Musicachilena.cl/.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Este jueves 30 de octubre, concierto gratuito de Camila Moreno en el histórico edificio Federico Santa María de Valparaíso

Hace 2 meses
El Ciudadano

Regreso con sello internacional: Planeta No estrena "Drama" junto a la banda mexicana Ramona

Hace 3 meses
El Ciudadano

Ailinashakti estrena su álbum debut “Altar” con un concierto-ritual en Sala Master

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Gepinto 2005-2025”: Gepe celebra 20 años de su disco debut con un íntimo álbum en vivo

Hace 1 semana
El Ciudadano

Trappo Banda celebra sus 10 años a lo grande en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Pedropiedra presenta su último disco "Tótem" en Concepción

Hace 3 meses
El Ciudadano

Trovador Eduardo Peralta vivirá un intenso noviembre de conciertos en Santiago y Valparaíso: Compartirá escenarios con Cristina Gálvez y Cecilia Echenique 

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gloria del Canto: la aclamada ópera que parodia la farándula llega a Frutillar y Concepción en 2026

Hace 4 días
El Ciudadano

El Otro Moreno debuta en vivo y con banda completa, este miércoles en Sala SCD Egaña

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano