Elizabeth Morris presenta en vivo su nuevo álbum “Lo sencillo y lo sutil” en Valparaíso y Concepción

La reconocida cantautora chilena, Elizabeth Morris, iniciará el 2026 con sendos conciertos en vivo presentando su más reciente producción discográfica titulada “Lo sencillo y lo sutil”. Durante el mes de enero, la artista llevará su propuesta íntima a los escenarios de Valparaíso y Concepción, acompañada por una banda de primer nivel.

En esta gira, Morris estará secundada por la violonchelista austríaca Maggi Rust y el percusionista Luis Barrueto. El repertorio no solo incluirá la totalidad de su nuevo álbum, sino también los grandes éxitos que han consolidado su carrera en la música de raíz y la canción de autor.

“Lo sencillo y lo sutil”

El proyecto “Lo sencillo y lo sutil” surgió a fines de 2024 como un desafío personal para la artista: crear un disco de grabación rápida y orgánica. Tras ganar en dos ocasiones el Festival de Viña del Mar, Morris buscó en esta entrega una «sencillez rectora» que conecta con sus experiencias más personales.

“Toda la música que yo hago es súper emocional… en este caso me tuve que amarrar las manos para hacer todo más sencillo como arreglista”, explica la cantautora.

Una de las particularidades de este disco es que se grabó con banda completa en estudio, buscando capturar la «humanidad» y la energía del momento sin excesivas ediciones. Entre las piezas, resalta “Realidad circular”, sencillo que cuenta con la colaboración de Joe Vasconcellos, quien aportó matices de sonidos brasileños a la composición.

También destacan “Miel, perfume y ron”, que invita a la reflexión espiritual, grabada junto a José Seves, de Inti-Illimani Histórico; y “Violeta”, emotivo homenaje a Violeta Parra, a quien Morris define como la figura más importante de la música chilena universal.

“Tengo ganas de que la gente que no sea músico pueda tocar y cantar las canciones”, concluye la intérprete.

Coordenadas

• Elizabeth Morris presentará este íntimo concierto – apto para todas las edades -, el sábado 10 de enero de 2026, a las 18 horas, en el Teatro del Sitio de Memoria Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, calle Cárcel 471, en la ciudad portuaria. La presentación sumará además la participación de Jorge Rosas y Hermes Villalobos como músicos invitados.

• En la Región del Biobío, el recital de lanzamiento será el jueves 22 de enero, a las 21 horas, en el Teatro Lihuén, San Martín 601, Concepción.

• La destacada artista también actuará en el recital “Tres creadoras, tres universos”, el próximo 14 de enero, en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, dando inicio a la programación cultural 2026 del Conservatorio de Santiago.

Entradas en venta para todas la fechas en Portaldisc.com.

Escucha aquí “Lo sencillo y lo sutil”.

Fuente: Musicachilena.cl/.

