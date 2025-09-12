En septiembre, tres monjas vuelven a rebelarse en La Sagrada

Con funciones en Teatro Mori Bellavista, el montaje reflexiona sobre el poder y la revolución con humor negro, en el marco del enfrentamiento entre las religiosas y la propia Iglesia, que las oprime y violenta a pesar de su fe

La premiada compañía Gato Chino, galardonada con el premio Revelación 2022, vuelve a las tablas con su aclamado montaje La Sagrada. Del 25 al 28 de septiembre, el público podrá sumergirse en esta irreverente historia en la sala de Teatro Mori de Bellavista.

La obra, escrita y dirigida por el dramaturgo contemporáneo Nicolás González, explora la intimidad de un convento donde la comedia se convierte en una herramienta para cuestionar los dogmas de la Iglesia.

Humor negro y rebeldía en un convento

La Sagrada nos presenta a las hermanas Agnes, Andrea e Irene, las únicas sobrevivientes de un trágico accidente en su convento. La llegada de un clérigo, enviado por el Concejo de la Iglesia, altera la rutina de estas peculiares religiosas. Acostumbradas a la vida apartada, las monjas se ven forzadas a confrontar el machismo y la violencia institucional. Para proteger su espacio y su identidad, se embarcarán en una serie de acciones que pondrán a prueba su ética y moral, desafiando a la misma autoridad que las supervisa.

Gato Chino: explorar el humor para revelar la condición humana

Según compartió el director Nicolás González en culturizarte.cl, la compañía Gato Chino tiene una inclinación natural por la comedia, la cual utiliza para «desnudar la condición humana, dejando salir a flote el egoísmo, las ambiciones y el patetismo». Esta filosofía se refleja la obra, que aborda con irreverencia temas como el poder, la revolución y la dualidad, caracterizándose por un tono desenfadado, caótico y lleno de humor negro.

Además de su narrativa, el montaje se distingue por su estética visual, definida por la asistente de dirección y productora Sara Marambio como «cargada de colores artificiales y texturas plásticas». Esta propuesta busca «evidenciar el artificio presente en el arte escénico» y realza el tono satírico de la obra.

Coordenadas

Sala Teatro Mori Bellavista, Constitución 183, Providencia, Santiago.
Funciones: domingo 21 de septiembre, 19:00 horas; sábado 20, viernes 26 y sábado 27 de septiembre, a las 20:00 horas.
Entradas a través de ticketplus.cl.
Observaciones: El montaje utiliza humo y cuenta con un momento de música en alto volumen y luces estroboscópicas.
Edad recomendada: Mayores de 14 años.

