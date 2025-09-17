«Entrar a la cordillera», exposición del artista Mauro Pesce, con entrada gratuita en Villarrica

Óleos, fotografías, video y textos, todos frutos de una atenta exploración por el paisaje andino de la Araucanía

La exposición “Entrar a la cordillera”, del artista visual Mauro Pesce, ha sido inaugurada en el Liquen Centro Cultural Municipal de Villarrica. La muestra invita a la comunidad a reconectar con el patrimonio natural de La Araucanía, y estará abierta de forma gratuita durante todo el mes de septiembre.

La obra, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart 2024), es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo. Durante meses, Mauro Pesce exploró a pie las zonas cordilleranas de la región, creando una serie de pinturas al aire libre que capturan la esencia del entorno. La exposición no solo incluye óleos y fotografías, sino también un video y textos que complementan el relato, escritos por el hermano del artista, el escritor Franco Pesce.

Un llamado a la conciencia ambiental

La muestra va más allá de un simple retrato paisajístico. El artista, radicado en Pucón, usa su obra para reflexionar sobre una de las mayores amenazas de la región: los incendios. “Los ecosistemas cordilleranos se encuentran en peligro. El fuego es la principal amenaza para el desarrollo de la araucaria”, señala, destacando que la exposición incluye pinturas de gran formato que evocan esta crisis climática.

Coordenadas

“Entrar a la cordillera”, exposición de Mauro Pesce.
Liquen Centro Cultural Municipal de Villarrica, Prat 880.
Abierta durante todo el mes de septiembre 2015.
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Entrada liberada.
Todas las obras, crónicas y fotografías del proyecto pueden visitarse también en el sitio web del artista.

Fuente: cultura.gob.cl.

