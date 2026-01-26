Espacios culturales de la Región Metropolitana articulan programación y circulación artística en 11 comunas

Once comunas de la Región Metropolitana formaron parte de un modelo de articulación entre espacios culturales que permitió coordinar programación, circulación artística y acciones de visibilización fuera del eje urbano central.

La experiencia se desarrolló a través del proyecto Espacios en Red 2025, y con ello, se alcanzaron resultados concretos tanto en la circulación de actividades como en el trabajo sostenido entre espacios de distinta naturaleza.

En total, fueron 10 las actividades artísticas que dieron vida a una programación que circuló y reunió a espacios públicos, independientes, salas de teatro y salas de cine, entre octubre y diciembre de 2025, en las comunas de Tiltil, El Bosque, Paine, Buin, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, El Monte, Isla de Maipo, La Granja, La Florida y Santiago, alcanzando a un público estimado de 3.500 personas.

La programación incluyó exhibiciones de cine, funciones de teatro, presentaciones de música y danza, así como encuentros en distintos espacios culturales que forman parte de la red.

Entre las actividades destacaron la circulación de la obra teatral ‘Mocha Dick’, de la compañía La Mona Ilustre; la exhibición de la película ‘Taxi para tres’, dirigida por Orlando Lübbert, acompañada de un cine foro junto a su director y protagonistas; y la presentación de la banda ‘Niños del Cerro’, entre otras iniciativas desarrolladas en comunas fuera del eje urbano central de la Región Metropolitana.

Salvador Velásquez Hernández, encargado regional del Programa Red Cultura, explicó que «Espacios en Red 2025 tuvo como propósito visibilizar a los espacios culturales desde una perspectiva territorial y programática, poniendo en valor su diversidad y el rol que cumplen al servicio de las comunidades».

Plan de medios común

Uno de los ejes del proyecto fue el diseño e implementación de un plan de medios común, concebido como una herramienta estratégica para fortalecer la visibilidad de las redes de espacios culturales y facilitar el acceso de la ciudadanía a una oferta cultural distribuida territorialmente.

Este trabajo se tradujo además en la construcción de una identidad compartida para la Red de Espacios Culturales de la Región Metropolitana, tanto en el plano visual como programático, permitiendo que la red se presentara públicamente como un actor reconocible y articulado.

En el ámbito audiovisual, el proyecto contempló la realización de cuatro micro documentales que dan cuenta del trabajo de la Red de Espacios Culturales de la Región Metropolitana, de los espacios que la componen y del rol del Estado como actor colaborador.

Estas piezas tuvieron como objetivo poner en valor la oferta programática disponible para la ciudadanía y el trabajo territorial que los espacios culturales desarrollan en ámbitos como los derechos culturales y la memoria territorial.

Respecto al impacto de la articulación entre programas públicos y redes culturales, Velásquez destaca que «esta colaboración permite fortalecer las líneas de acción que los propios espacios desarrollan en sus territorios, contribuyendo a la circulación artística y al dinamismo cultural de la región».

El proyecto contempló además un hito simbólico de cierre, realizado en el Centro de Cine y Creación, a través del conversatorio «Espacios en Red 2025: Relato, circulación artística y proyección territorial del trabajo en red», instancia que reunió a autoridades culturales, representantes de redes y agentes del sector para reflexionar sobre los procesos desarrollados, los aprendizajes del trabajo colaborativo y los desafíos futuros.

En este encuentro participaron autoridades culturales, representantes de redes de espacios culturales y agentes del sector, quienes reflexionaron sobre los procesos de articulación desarrollados, la circulación artística en los territorios y los desafíos futuros del trabajo colaborativo.

Espacios en Red 2025 fue ejecutado en colaboración con la Asociación de Centros Culturales Públicos, la Red de Salas de Teatro, la Red de Espacios Autogestionados y la Red de Salas de Cine de Chile, junto a las coordinaciones regionales de los programas Red Cultura y Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional.

Además, durante todas sus etapas, el proyecto contó con el acompañamiento de una Comisión Técnica que definió los aspectos técnicos, metodológicos y administrativos mediante una metodología deliberativa y de trabajo colectivo.

«Desde esta experiencia, Espacios en Red 2025 se proyecta como un antecedente relevante para el desarrollo de modelos colaborativos de gestión cultural en la Región Metropolitana, con efectos concretos en la circulación de programaciones fuera del eje urbano central y en el trabajo sostenido entre espacios de distinta naturaleza», cerraron desde la iniciativa.

